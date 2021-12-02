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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20211202/mordoviya-1761769396.html
Мордовия готова продвигать креативные молодежные инициативы
Мордовия готова продвигать креативные молодежные инициативы - РИА Новости, 02.12.2021
Мордовия готова продвигать креативные молодежные инициативы
Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Дамир Фаттахов обсудили вопросы продвижения креативных инициатив РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:02
2021-12-02T11:02
республика мордовия
общество
саранск
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
ксения разуваева (роспатриотцентр)
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Дамир Фаттахов обсудили вопросы продвижения креативных инициатив на встрече с молодежным активом республики, сообщает пресс-служба главы региона.Команда Росмолодежи прибыла в Мордовию по поручению главы агентства Ксении Разуваевой, в течение нескольких дней её участники будут изучать инфраструктуру отрасли и проекты республики в сфере молодежной политики."Мы начали системно заниматься вопросами молодежной политики, и это очень важно. Делегация Росмолодежи, которая приехала к нам в республику, поможет нам перенастроить эту работу, придать ей новый импульс, потому что молодежь – это наш приоритет", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Глава Мордовии отметил направления, где творческие молодежные сообщества могут активно развиваться: это городская среда, дизайн, народные промыслы и многое другое. "Мы начали работу по развитию народных промыслов, возродили региональный художественно-экспертный совет и сейчас стараемся заручиться поддержкой на федеральном уровне, потому что пока по народно-художественным промыслам мы отключены от федерального финансирования. Если мы его получим, это даст возможность запустить новые механизмы развития территорий", - сказал Здунов.В свою очередь Фаттахов отметил, что совместная работа республики и Росмолодёжи должна решать главную задачу: создавать среду, привлекательную для молодых людей. "Важно понимать, что нужно сделать, чтобы молодежи было интересно здесь жить. А среда зависит от творческих людей, способных генерировать идеи и продвигать их для воплощения в жизнь. И именно креативные люди и сообщества формируют эту среду", - сказал он.Член экспертного клуба "Моя Мордовия" Геннадий Бутарев рассказал, как идет работа по созданию арт-кластера на базе комплекса зданий на улице Мокшанской в Саранске, где до революции размещались казенные винные склады. Свои предложения по развитию конкурентной молодежной среды высказал основатель системы детских образовательных лагерей "Logo polis" Андрей Келейников. Учитель мордовского языка Александр Данильчев рассказал, какие проекты в сфере национальных языков и культуры могут быть востребованы у молодежи. Директор компании "Байтекс" Дмитрий Карасёв поделился планами по созданию экодеревни для IT-сферы и идеями по развитию киберспорта - эта индустрия сейчас динамично развивается и может привлечь дополнительные инвестиции, турпоток, квалифицированных специалистов.Подводя итоги встречи, замглавы Росмолодежи отметил, что все представленные участниками проекты и предложения показывают, что молодежные сообщества республики горят желанием быть вовлеченными в работу, предлагать свои решения многих проблем. И этот потенциал, как подчеркнул глава Мордовии, будет востребован.
https://ria.ru/20211130/sotrudnichestvo-1761498701.html
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общество, саранск, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ксения разуваева (роспатриотцентр), артем здунов
11:02 02.12.2021
 
Мордовия готова продвигать креативные молодежные инициативы

Мордовия готова продвигать креативные молодежные инициативы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Дамир Фаттахов обсудили вопросы продвижения креативных инициатив на встрече с молодежным активом республики, сообщает пресс-служба главы региона.
Команда Росмолодежи прибыла в Мордовию по поручению главы агентства Ксении Разуваевой, в течение нескольких дней её участники будут изучать инфраструктуру отрасли и проекты республики в сфере молодежной политики.
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"Мы начали системно заниматься вопросами молодежной политики, и это очень важно. Делегация Росмолодежи, которая приехала к нам в республику, поможет нам перенастроить эту работу, придать ей новый импульс, потому что молодежь – это наш приоритет", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Глава Мордовии отметил направления, где творческие молодежные сообщества могут активно развиваться: это городская среда, дизайн, народные промыслы и многое другое. "Мы начали работу по развитию народных промыслов, возродили региональный художественно-экспертный совет и сейчас стараемся заручиться поддержкой на федеральном уровне, потому что пока по народно-художественным промыслам мы отключены от федерального финансирования. Если мы его получим, это даст возможность запустить новые механизмы развития территорий", - сказал Здунов.
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В свою очередь Фаттахов отметил, что совместная работа республики и Росмолодёжи должна решать главную задачу: создавать среду, привлекательную для молодых людей. "Важно понимать, что нужно сделать, чтобы молодежи было интересно здесь жить. А среда зависит от творческих людей, способных генерировать идеи и продвигать их для воплощения в жизнь. И именно креативные люди и сообщества формируют эту среду", - сказал он.
Член экспертного клуба "Моя Мордовия" Геннадий Бутарев рассказал, как идет работа по созданию арт-кластера на базе комплекса зданий на улице Мокшанской в Саранске, где до революции размещались казенные винные склады. Свои предложения по развитию конкурентной молодежной среды высказал основатель системы детских образовательных лагерей "Logo polis" Андрей Келейников. Учитель мордовского языка Александр Данильчев рассказал, какие проекты в сфере национальных языков и культуры могут быть востребованы у молодежи. Директор компании "Байтекс" Дмитрий Карасёв поделился планами по созданию экодеревни для IT-сферы и идеями по развитию киберспорта - эта индустрия сейчас динамично развивается и может привлечь дополнительные инвестиции, турпоток, квалифицированных специалистов.
Подводя итоги встречи, замглавы Росмолодежи отметил, что все представленные участниками проекты и предложения показывают, что молодежные сообщества республики горят желанием быть вовлеченными в работу, предлагать свои решения многих проблем. И этот потенциал, как подчеркнул глава Мордовии, будет востребован.
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Республика МордовияОбществоСаранскФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Ксения Разуваева (Роспатриотцентр)Артем Здунов
 
 
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