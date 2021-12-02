https://ria.ru/20211202/mishustin-1761778128.html
Мишустин призвал использовать финансовые механизмы ЕврАзЭС по климату
Мишустин призвал использовать финансовые механизмы ЕврАзЭС по климату - РИА Новости, 02.12.2021
Мишустин призвал использовать финансовые механизмы ЕврАзЭС по климату
Надо смотреть на возможности ЕврАЗЭС еще шире, осваивая новые сферы: одной из них может стать климатическая повестка, можно более эффективно использовать... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:39
2021-12-02T11:39
2021-12-02T11:54
евразийский экономический союз
экономика
михаил мишустин
евразийский фонд стабилизации и развития
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Надо смотреть на возможности ЕврАЗЭС еще шире, осваивая новые сферы: одной из них может стать климатическая повестка, можно более эффективно использовать финансовые механизмы ЕврАЗЭС для этой сферы, считает премьер-министр России Михаил Мишустин."Думаю, мы должны смотреть на возможности ЕврАЗЭС еще шире. Ставить перед собой еще более амбициозные задачи. Осваивать новые направления сотрудничества. И одной из таких сфер может стать и должна стать глобальная климатическая повестка", - сказал он на втором Евразийском конгрессе.Мишустин напомнил, что лидерами стран было принято совместное заявление по этой теме, и эти договоренности положат начало работе по формированию единой системы климатического регулирования на пространстве Союза, а также дадут старт совместным инициативам по ряду смежных вопросов."Мы планируем внести значимый вклад в борьбу с изменениями климата. Для этого примем меры по контролю и снижению выбросов парниковых газов, управлению природными экосистемами. Успех наших действий зависит от доступности новых технологий, мы их, конечно, отфинансируем", - добавил Мишустин.Он также высказал мнение, что должны быть реализованы крупные государственные инициативы в этой сфере."Предлагаем более эффективно использовать ресурсы Евразийского банка реконструкции и развития и Евразийского фонда стабилизации и развития", - сказал глава правительства РФ.
https://ria.ru/20211202/mishustin-1761779077.html
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евразийский экономический союз, экономика, михаил мишустин, евразийский фонд стабилизации и развития
11:39 02.12.2021 (обновлено: 11:54 02.12.2021)
Мишустин призвал использовать финансовые механизмы ЕврАзЭС по климату
Премьер Мишустин призвал использовать финансовые механизмы ЕврАзЭС по климату
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Надо смотреть на возможности ЕврАЗЭС
еще шире, осваивая новые сферы: одной из них может стать климатическая повестка, можно более эффективно использовать финансовые механизмы ЕврАЗЭС для этой сферы, считает премьер-министр России Михаил Мишустин
.
"Думаю, мы должны смотреть на возможности ЕврАЗЭС еще шире. Ставить перед собой еще более амбициозные задачи. Осваивать новые направления сотрудничества. И одной из таких сфер может стать и должна стать глобальная климатическая повестка", - сказал он на втором Евразийском конгрессе.
Мишустин напомнил, что лидерами стран было принято совместное заявление по этой теме, и эти договоренности положат начало работе по формированию единой системы климатического регулирования на пространстве Союза, а также дадут старт совместным инициативам по ряду смежных вопросов.
"Мы планируем внести значимый вклад в борьбу с изменениями климата. Для этого примем меры по контролю и снижению выбросов парниковых газов, управлению природными экосистемами. Успех наших действий зависит от доступности новых технологий, мы их, конечно, отфинансируем", - добавил Мишустин.
Он также высказал мнение, что должны быть реализованы крупные государственные инициативы в этой сфере.
"Предлагаем более эффективно использовать ресурсы Евразийского банка реконструкции и развития и Евразийского фонда стабилизации и развития
", - сказал глава правительства РФ
.