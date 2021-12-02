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Четверо участников уличных беспорядков в Минске предстанут перед судом

Четверо участников уличных беспорядков в Минске предстанут перед судом - РИА Новости, 02.12.2021

Четверо участников уличных беспорядков в Минске предстанут перед судом

Четверо активных участников уличных беспорядков, произошедших в августе 2020 года в Минске, предстанут перед судом, сообщает Следственный комитет Белоруссии. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:12

2021-12-02T11:12

2021-12-02T11:12

белоруссия

минск

александр лукашенко

кгб белоруссии

telegram (приложение)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Четверо активных участников уличных беспорядков, произошедших в августе 2020 года в Минске, предстанут перед судом, сообщает Следственный комитет Белоруссии."Четверо активных участников уличных беспорядков предстанут перед судом. УСК по городу Минску завершено расследование трех уголовных дел в отношении активных участников групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, произошедших в столице в августе 2020 года. Обвиняемые вместе с другими гражданами игнорировали законные требования сотрудников милиции, выходили на проезжую часть и грубо нарушали общественный порядок. Указанными действиями пути транспортных коммуникаций были заблокированы, а работа общественного транспорта и предприятий нарушена", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.Отмечается, что следователями изучены личности обвиняемых – все фигуранты ранее не судимы, двое из них нигде не работают. "Кроме этого, при изучении содержимого мобильных телефонов установлено, что они являлись подписчиками ряда деструктивных и экстремистских Telegram-каналов. Все фигуранты в ходе допросов вину признали в полном объеме и раскаялись в содеянном", - добавили в СК.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

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белоруссия, минск, александр лукашенко, кгб белоруссии, telegram (приложение)