https://ria.ru/20211202/migratsiya-1761905026.html

США призвали Белоруссию прекратить "организацию миграции" через границы ЕС

США призвали Белоруссию прекратить "организацию миграции" через границы ЕС - РИА Новости, 02.12.2021

США призвали Белоруссию прекратить "организацию миграции" через границы ЕС

США, Канада, Великобритания и ЕС призывают правительство Белоруссии прекратить "организацию незаконной миграции" через границы Евросоюза, освободить порядка 900 РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:52

2021-12-02T18:52

2021-12-02T18:54

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. США, Канада, Великобритания и ЕС призывают правительство Белоруссии прекратить "организацию незаконной миграции" через границы Евросоюза, освободить порядка 900 политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией, говорится в совместном заявлении этих стран."Мы вновь требуем, чтобы режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границы с ЕС. Те, кто в Белоруссии или иных третьих странах способствуют незаконному пересечению внешних границ ЕС, должны знать, что это будет стоить им дорого", - говорится в тексте заявления, которое опубликовал на своем сайте канадский МИД. Заявление было обнародовано вслед за введением нового пакета санкций западных стран в отношении Белоруссии.В заявлении также содержится призыв "безоговорочно и без промедления освободить почти 900 политических заключенных, прекратить репрессивную кампанию и выполнить рекомендации экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ, приняв значительные меры по устранению озабоченностей, выявленных в рамках Венского механизма ОБСЕ"."Режим должен немедленно вступить во всеобъемлющий и реальный политический диалог с представителями демократической оппозиции и гражданского общества при содействии ОБСЕ, ведущий к новым свободным и справедливым президентским выборам под международным наблюдением", - заявили США и их западные союзники.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761896367.html

https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761882031.html

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в мире, сша, белоруссия, канада, великобритания, польша, евросоюз, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии