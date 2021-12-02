18:52 02.12.2021 (обновлено: 18:54 02.12.2021)
США призвали Белоруссию прекратить "организацию миграции" через границы ЕС
США и их союзники призвали Белоруссию прекратить организацию миграции через границы ЕС
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. США, Канада, Великобритания и ЕС призывают правительство Белоруссии прекратить "организацию незаконной миграции" через границы Евросоюза, освободить порядка 900 политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией, говорится в совместном заявлении этих стран.
"Мы вновь требуем, чтобы режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границы с ЕС. Те, кто в Белоруссии или иных третьих странах способствуют незаконному пересечению внешних границ ЕС, должны знать, что это будет стоить им дорого", - говорится в тексте заявления, которое опубликовал на своем сайте канадский МИД. Заявление было обнародовано вслед за введением нового пакета санкций западных стран в отношении Белоруссии.
В заявлении также содержится призыв "безоговорочно и без промедления освободить почти 900 политических заключенных, прекратить репрессивную кампанию и выполнить рекомендации экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ, приняв значительные меры по устранению озабоченностей, выявленных в рамках Венского механизма ОБСЕ".
"Режим должен немедленно вступить во всеобъемлющий и реальный политический диалог с представителями демократической оппозиции и гражданского общества при содействии ОБСЕ, ведущий к новым свободным и справедливым президентским выборам под международным наблюдением", - заявили США и их западные союзники.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".