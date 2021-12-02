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Борт Iraqi Airways вылетел из Багдада в Минск за мигрантами
Борт Iraqi Airways вылетел из Багдада в Минск за мигрантами - РИА Новости, 02.12.2021
Борт Iraqi Airways вылетел из Багдада в Минск за мигрантами
Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел из аэропорта Багдада в Минск за мигрантами, сообщает Национальный аэропорт "Минск" РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T09:25
2021-12-02T09:34
в мире
минск
багдад (город)
boeing 747
iraqi airways
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел из аэропорта Багдада в Минск за мигрантами, сообщает Национальный аэропорт "Минск""Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел из аэропорта Багдада в 08.23 и находится на пути в Минск. Прилет в Национальный аэропорт ожидается в 12.30. Вылет из Минска в Эрбиль запланирован на 13.45 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении аэропорта в его Тelegram-канале.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом ранее около тысячи мигрантов, по его словам, добровольно вернулись на родину. Мигранты возвращаются как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
минск
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, минск, багдад (город), boeing 747, iraqi airways, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
Борт Iraqi Airways вылетел из Багдада в Минск за мигрантами
МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел из аэропорта Багдада в Минск за мигрантами, сообщает Национальный аэропорт "Минск"
2021-12-02T09:25
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09:25 02.12.2021 (обновлено: 09:34 02.12.2021)
 
Борт Iraqi Airways вылетел из Багдада в Минск за мигрантами

Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел из Багдада в Минск за мигрантами

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в международном аэропорту Минска в ожидании вывозных рейсов авиакомпании Iraqi Airways
Беженцы в международном аэропорту Минска в ожидании вывозных рейсов авиакомпании Iraqi Airways - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел из аэропорта Багдада в Минск за мигрантами, сообщает Национальный аэропорт "Минск"
"Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел из аэропорта Багдада в 08.23 и находится на пути в Минск. Прилет в Национальный аэропорт ожидается в 12.30. Вылет из Минска в Эрбиль запланирован на 13.45 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении аэропорта в его Тelegram-канале.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом ранее около тысячи мигрантов, по его словам, добровольно вернулись на родину. Мигранты возвращаются как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреМинскБагдад (город)Boeing 747Iraqi AirwaysСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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