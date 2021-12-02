09:25 02.12.2021 (обновлено: 09:34 02.12.2021)
Борт Iraqi Airways вылетел из Багдада в Минск за мигрантами
Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел из Багдада в Минск за мигрантами
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в международном аэропорту Минска в ожидании вывозных рейсов авиакомпании Iraqi Airways
МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел из аэропорта Багдада в Минск за мигрантами, сообщает Национальный аэропорт "Минск"
"Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел из аэропорта Багдада в 08.23 и находится на пути в Минск. Прилет в Национальный аэропорт ожидается в 12.30. Вылет из Минска в Эрбиль запланирован на 13.45 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении аэропорта в его Тelegram-канале.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом ранее около тысячи мигрантов, по его словам, добровольно вернулись на родину. Мигранты возвращаются как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.