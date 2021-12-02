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Москвичам раздадут медотводы: правила просты
Москвичи смогут получить медотвод от вакцинации по новым правилам - РИА Новости, 02.12.2021
Москвичам раздадут медотводы: правила просты
С четверга в Москве стала доступна возможность оформления медицинского отвода от вакцинации против COVID-19 по новому алгоритму, говорится на сайте Департамента РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T07:42
2021-12-02T07:42
2021-12-02T09:46
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. С четверга в Москве стала доступна возможность оформления медицинского отвода от вакцинации против COVID-19 по новому алгоритму, говорится на сайте Департамента здравоохранения столицы.Создание механизма получения документа инициировал Клинический комитет ведомства. Минздрав ранее утвердил порядок выдачи и форму справок о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации или факте перенесенного заболевания, на основании которых выдается сертификат с QR-кодом.Цифровой регистр медотводов сформируют заранее в единой цифровой платформе здравоохранения. Это, как ожидается, позволит минимизировать риски при получении москвичами с реальными медицинскими противопоказаниями к вакцинации электронного сертификата на портале Госуслуг.Также, как отметили в столичном Депздраве, таким образом планируется отработать технологию формирования медотвода и его передачи на федеральный уровень.
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общество, москва, здоровье, россия, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
07:42 02.12.2021 (обновлено: 09:46 02.12.2021)
Москвичи смогут получить медотвод от вакцинации по новым правилам
Депздрав Москвы со 2 декабря позволил получать медотвод от вакцинации через Госуслуги