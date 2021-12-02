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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211202/medotvod-1761746267.html
Москвичам раздадут медотводы: правила просты
Москвичи смогут получить медотвод от вакцинации по новым правилам - РИА Новости, 02.12.2021
Москвичам раздадут медотводы: правила просты
С четверга в Москве стала доступна возможность оформления медицинского отвода от вакцинации против COVID-19 по новому алгоритму, говорится на сайте Департамента РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T07:42
2021-12-02T09:46
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье
россия
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. С четверга в Москве стала доступна возможность оформления медицинского отвода от вакцинации против COVID-19 по новому алгоритму, говорится на сайте Департамента здравоохранения столицы.Создание механизма получения документа инициировал Клинический комитет ведомства. Минздрав ранее утвердил порядок выдачи и форму справок о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации или факте перенесенного заболевания, на основании которых выдается сертификат с QR-кодом.Цифровой регистр медотводов сформируют заранее в единой цифровой платформе здравоохранения. Это, как ожидается, позволит минимизировать риски при получении москвичами с реальными медицинскими противопоказаниями к вакцинации электронного сертификата на портале Госуслуг.Также, как отметили в столичном Депздраве, таким образом планируется отработать технологию формирования медотвода и его передачи на федеральный уровень.
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общество, москва, здоровье, россия, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
07:42 02.12.2021 (обновлено: 09:46 02.12.2021)
 
Москвичи смогут получить медотвод от вакцинации по новым правилам

Депздрав Москвы со 2 декабря позволил получать медотвод от вакцинации через Госуслуги

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. С четверга в Москве стала доступна возможность оформления медицинского отвода от вакцинации против COVID-19 по новому алгоритму, говорится на сайте Департамента здравоохранения столицы.
Создание механизма получения документа инициировал Клинический комитет ведомства. Минздрав ранее утвердил порядок выдачи и форму справок о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации или факте перенесенного заболевания, на основании которых выдается сертификат с QR-кодом.
"Фактом подтверждения выданного медотвода будет являться справка, которая содержится на портале Госуслуг. Новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.
Цифровой регистр медотводов сформируют заранее в единой цифровой платформе здравоохранения. Это, как ожидается, позволит минимизировать риски при получении москвичами с реальными медицинскими противопоказаниями к вакцинации электронного сертификата на портале Госуслуг.
Также, как отметили в столичном Депздраве, таким образом планируется отработать технологию формирования медотвода и его передачи на федеральный уровень.
Проверка QR-кодов в общественном транспорте Казани - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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