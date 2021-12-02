https://ria.ru/20211202/medkompleksy-1761895488.html

Передвижные медкомплексы получили три тульские райбольницы

Передвижные медкомплексы получили три тульские райбольницы - РИА Новости, 02.12.2021

Передвижные медкомплексы получили три тульские райбольницы

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал сотрудникам трёх районных больниц новые передвижные медицинские комплексы, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:31

2021-12-02T18:31

2021-12-02T18:31

тульская область

тульская область

здоровье - общество

алексей дюмин

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ТУЛА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал сотрудникам трёх районных больниц новые передвижные медицинские комплексы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона."Комплексы оснащены современным диагностическим оборудованием. Они состоят из кабинетов флюорографии, маммографии, гинекологии, функциональной диагностики и лаборатории", - сказал собеседник агентства.Такие "поликлиники на колесах" будут работать при больницах Новомосковска, Суворова и Ефремова. Их ключевая задача - проведение диспансеризации жителей сельских районов, в основном, людей преклонного возраста. Многие из них живут далеко от медицинских учреждений. Так, к Ефремовской больнице прикреплены 30 тысяч жителей Ефремова, Воловского, Каменского и Куркинского районов. Время в пути до самых отдалённых населенных пунктов – около часа.

https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761308415.html

тульская область

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тульская область, здоровье - общество, алексей дюмин