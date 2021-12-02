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Тульская область
https://ria.ru/20211202/medkompleksy-1761895488.html
Передвижные медкомплексы получили три тульские райбольницы
Передвижные медкомплексы получили три тульские райбольницы - РИА Новости, 02.12.2021
Передвижные медкомплексы получили три тульские райбольницы
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал сотрудникам трёх районных больниц новые передвижные медицинские комплексы, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:31
2021-12-02T18:31
тульская область
тульская область
здоровье - общество
алексей дюмин
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ТУЛА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал сотрудникам трёх районных больниц новые передвижные медицинские комплексы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона."Комплексы оснащены современным диагностическим оборудованием. Они состоят из кабинетов флюорографии, маммографии, гинекологии, функциональной диагностики и лаборатории", - сказал собеседник агентства.Такие "поликлиники на колесах" будут работать при больницах Новомосковска, Суворова и Ефремова. Их ключевая задача - проведение диспансеризации жителей сельских районов, в основном, людей преклонного возраста. Многие из них живут далеко от медицинских учреждений. Так, к Ефремовской больнице прикреплены 30 тысяч жителей Ефремова, Воловского, Каменского и Куркинского районов. Время в пути до самых отдалённых населенных пунктов – около часа.
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тульская область, здоровье - общество, алексей дюмин
18:31 02.12.2021
 

Передвижные медкомплексы получили три тульские райбольницы

© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Передвижные медкомплексы получили три тульские райбольницы
Передвижные медкомплексы получили три тульские райбольницы - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
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ТУЛА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал сотрудникам трёх районных больниц новые передвижные медицинские комплексы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
"Комплексы оснащены современным диагностическим оборудованием. Они состоят из кабинетов флюорографии, маммографии, гинекологии, функциональной диагностики и лаборатории", - сказал собеседник агентства.
Такие "поликлиники на колесах" будут работать при больницах Новомосковска, Суворова и Ефремова. Их ключевая задача - проведение диспансеризации жителей сельских районов, в основном, людей преклонного возраста. Многие из них живут далеко от медицинских учреждений. Так, к Ефремовской больнице прикреплены 30 тысяч жителей Ефремова, Воловского, Каменского и Куркинского районов. Время в пути до самых отдалённых населенных пунктов – около часа.
"Практика выездных медосмотров хорошо себя зарекомендовала. Очень важно, чтобы жители отдаленных районов имели возможность своевременно пройти необходимое обследование, получить качественную медицинскую помощь", - приводят в пресс-службе слова главы региона Алексея Дюмин.
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Тульская областьТульская областьЗдоровье - ОбществоАлексей Дюмин
 
 
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