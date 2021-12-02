Передвижные медкомплексы получили три тульские райбольницы
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Передвижные медкомплексы получили три тульские райбольницы
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал сотрудникам трёх районных больниц новые передвижные медицинские комплексы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
"Комплексы оснащены современным диагностическим оборудованием. Они состоят из кабинетов флюорографии, маммографии, гинекологии, функциональной диагностики и лаборатории", - сказал собеседник агентства.
Такие "поликлиники на колесах" будут работать при больницах Новомосковска, Суворова и Ефремова. Их ключевая задача - проведение диспансеризации жителей сельских районов, в основном, людей преклонного возраста. Многие из них живут далеко от медицинских учреждений. Так, к Ефремовской больнице прикреплены 30 тысяч жителей Ефремова, Воловского, Каменского и Куркинского районов. Время в пути до самых отдалённых населенных пунктов – около часа.
"Практика выездных медосмотров хорошо себя зарекомендовала. Очень важно, чтобы жители отдаленных районов имели возможность своевременно пройти необходимое обследование, получить качественную медицинскую помощь", - приводят в пресс-службе слова главы региона Алексея Дюмин.