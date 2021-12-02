https://ria.ru/20211202/meditsina-1761890829.html

Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко

Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко - РИА Новости, 02.12.2021

Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко

9 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция заместителя президента Российской академии образования, академика РАН, профессора, доктора медицинских наук Геннадия ОНИЩЕНКО.

2021-12-02T17:51

2021-12-02T17:51

2021-12-02T17:53

анонсы

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Задать вопросВ ходе мероприятия будут прокомментированы проблемы вакцинации от COVID-19 и сезонных респираторных заболеваний. Также будет освещена задача формирования здорового иммунитета, неотъемлемым элементом чего остается качественное школьное питание, о важности которого неоднократно говорил Президент Российской Федерации В.В. Путин. Отдельно будет затронут вопрос организации проведения новогодних каникул в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в стране и за рубежом.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анонсы