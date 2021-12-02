17:51 02.12.2021 (обновлено: 17:53 02.12.2021)
Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко
9 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция заместителя президента Российской академии образования, академика РАН, профессора, доктора медицинских наук Геннадия ОНИЩЕНКО.
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В ходе мероприятия будут прокомментированы проблемы вакцинации от COVID-19 и сезонных респираторных заболеваний. Также будет освещена задача формирования здорового иммунитета, неотъемлемым элементом чего остается качественное школьное питание, о важности которого неоднократно говорил Президент Российской Федерации В.В. Путин. Отдельно будет затронут вопрос организации проведения новогодних каникул в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в стране и за рубежом.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В ходе мероприятия будут прокомментированы проблемы вакцинации от COVID-19 и сезонных респираторных заболеваний. Также будет освещена задача формирования здорового иммунитета, неотъемлемым элементом чего остается качественное школьное питание, о важности которого неоднократно говорил Президент Российской Федерации В.В. Путин. Отдельно будет затронут вопрос организации проведения новогодних каникул в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в стране и за рубежом.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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