https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761771221.html
Лукашенко отметил отсутствие "подспудных течений" в отношениях с Москвой
Лукашенко отметил отсутствие "подспудных течений" в отношениях с Москвой - РИА Новости, 02.12.2021
Лукашенко отметил отсутствие "подспудных течений" в отношениях с Москвой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы, наконец-то, развиваются открыто, принципиально, честно, не чувствуется... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:11
2021-12-02T11:11
2021-12-02T16:47
александр лукашенко
в мире
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вячеслав володин
госдума рф
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парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы, наконец-то, развиваются открыто, принципиально, честно, не чувствуется "подспудных течений"."Как мы сегодня видим, вряд ли мы можем себя в чем-то упрекнуть: наши отношения, Беларуси и России, наконец-то, развиваются открыто, принципиально, честно. Мы… не чувствуем подспудных течений", - заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.По словам президента, в Минске этому рады. "Говорят, что-то извне повлияло на нас. На нас извне всегда что-то влияет, на кого-то мы влияем… дело не в этом. Суть состоит в том, что мы понимаем, что в этом мире надо сохранить ту цивилизацию, по большому счету, которая издревле и сегодня существует на нашем общем отечестве. Если мы этого не сделаем, мы эту цивилизацию погубим", - сказал белорусский президент.Он добавил, что "пускай сегодня там, на Западе, воют, кричат, что мы ставим такие цели". "Но это так. Не может быть без России, Беларуси, жаль, что пока нет Украины, – уверен, этот народ отстроит там обстановку и выровняет ситуацию... Это пространство – наша цивилизация… В этом суть нашей цивилизации, что мы никого не угнетали, не угнетаем и не собираемся", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20211113/belorussiya-1758915103.html
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александр лукашенко, в мире, белоруссия, вячеслав володин, госдума рф, россия
11:11 02.12.2021 (обновлено: 16:47 02.12.2021)
Лукашенко отметил отсутствие "подспудных течений" в отношениях с Москвой
Президент Лукашенко: отношения с Москвой наконец-то развиваются открыто и принципиально