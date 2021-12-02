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Осужденный за убийство жены фотограф Лошагин обжаловал отказ в УДО
Осужденный за убийство жены фотограф Лошагин обжаловал отказ в УДО - РИА Новости, 02.12.2021
Осужденный за убийство жены фотограф Лошагин обжаловал отказ в УДО
Фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство жены, обжаловал решение суда, который отказал ему в условно-досрочном освобождении, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:19
2021-12-02T10:19
происшествия
екатеринбург
свердловский областной суд
дмитрий лошагин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство жены, обжаловал решение суда, который отказал ему в условно-досрочном освобождении, сообщает пресс-служба свердловского облсуда."В Свердловский областной суд поступила жалоба Дмитрия Лошагина на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга, который оставил без удовлетворения ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении", - говорится в сообщении.Уточняется, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.Как выяснило следствие, в ночь на 23 августа 2013 года подвыпивший фотограф в ходе ссоры убил свою жену – модель Юлию Прокопьеву, после чего вывез тело в лес и оставил недалеко от автодороги. Через некоторое время мужчина вернулся и, чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание, облил голову супруги горючей жидкостью и поджег. Лошагин свою вину не признал.В июне 2015 года фотограф был приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал его, но затем дело отправили на пересмотр. Свердловский областной суд в сентябре того же года снизил срок до девяти лет и 10 месяцев.В декабре 2020 года суд удовлетворил ходатайство Лошагина на замену неотбытой части срока в колонии на ограничение свободы, но позже отменил решение после апелляции прокурора. В августе 2021-го Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина. Прокуратура также обжаловала это решение, после чего областной суд отменил его и направил материалы на новое разбирательство в тот же суд, который в октябре отказал Лошагину в УДО.
https://ria.ru/20211022/udo-1755818118.html
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происшествия, екатеринбург, свердловский областной суд, дмитрий лошагин
10:19 02.12.2021
 
Осужденный за убийство жены фотограф Лошагин обжаловал отказ в УДО

Фотограф Лошагин, осужденный за убийство жены, обжаловал решение суда об отказе в УДО

© РИА Новости / Донат Сорокин / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу Дмитрия Лошагина
Заседание суда по делу Дмитрия Лошагина - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Донат Сорокин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство жены, обжаловал решение суда, который отказал ему в условно-досрочном освобождении, сообщает пресс-служба свердловского облсуда.
Свердловский областной суд поступила жалоба Дмитрия Лошагина на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга, который оставил без удовлетворения ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении", - говорится в сообщении.
Дмитрий Лошагин - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 15:53
Суд отказал в УДО фотографу Лошагину, убившему жену
Уточняется, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
Как выяснило следствие, в ночь на 23 августа 2013 года подвыпивший фотограф в ходе ссоры убил свою жену – модель Юлию Прокопьеву, после чего вывез тело в лес и оставил недалеко от автодороги. Через некоторое время мужчина вернулся и, чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание, облил голову супруги горючей жидкостью и поджег. Лошагин свою вину не признал.
В июне 2015 года фотограф был приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал его, но затем дело отправили на пересмотр. Свердловский областной суд в сентябре того же года снизил срок до девяти лет и 10 месяцев.
В декабре 2020 года суд удовлетворил ходатайство Лошагина на замену неотбытой части срока в колонии на ограничение свободы, но позже отменил решение после апелляции прокурора. В августе 2021-го Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина. Прокуратура также обжаловала это решение, после чего областной суд отменил его и направил материалы на новое разбирательство в тот же суд, который в октябре отказал Лошагину в УДО.
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловский областной судДмитрий Лошагин
 
 
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