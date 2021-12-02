Суд в Ливии аннулировал решение ЦИК об отстранении сына Каддафи от выборов
Суд в Ливии аннулировал решение ЦИК об отстранении сына Каддафи от президентских выборов
© AP Photo / Ben Curtis, FileСейф аль-Ислам Каддафи
© AP Photo / Ben Curtis, File
БЕНГАЗИ, 2 дек – РИА Новости. Суд ливийского города Сабха аннулировал решение избирательной комиссии страны об отстранении сына экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислама Каддафи от участия в гонке за пост президента страны, рассказал РИА Новости член команды политика Мухаммед аль-Калюши.
Группа юристов, отстаивающих интересы Каддафи, подала 25 ноября апелляцию на решение Верховной избирательной комиссии страны, отклонившей его кандидатуру в качестве участника президентских выборов. При этом изначально рассмотрение апелляции так и не состоялось, так как здание суда подверглось нападению со стороны неизвестных вооруженных людей в форме, помешавших судье вынести решение.
"Апелляционный суд города Сабха вынес решение по поводу апелляции Сейф аль-Ислама Каддафи на решение об отстранении его от президентских выборов. Окончательное решение суда: Каддафи может вернуться к участию в президентских выборах", - сообщил аль-Калюши.
Верховная избирательная комиссии Ливии 24 ноября отклонила заявки 25 из 98 человек, подавших документы на регистрацию в качестве кандидатов. Первым в списке получивших отказ значится Сейф аль-Ислам Каддафи из-за несоответствия документов ряду требований избирательного законодательства. Согласно решению комиссии, Каддафи не удовлетворяет требованиям закона о президентских выборах, так как он не предоставил документ об отсутствии непогашенной судимости, следует из объяснения комиссии. Также он нарушил требование, согласно которому кандидат "не может быть осужденным окончательно в связи с преступлением, касающимся чести".
Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила в 2020 году, что Ливия обязана арестовать Каддафи и передать суду. По ее словам, Каддафи не приложил никаких усилий для того, чтобы сдаться добровольно. Ордер на арест Сейфа аль-Ислама был выдан МУС еще в 2011 году.
Заявления на регистрацию для участия в выборах в Ливии подали 98 человек. Среди наиболее известных претендентов - командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, председатель Палаты представителей Ливии Акиля Салех, действующий глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамид Дбейба, сын экс-лидера Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи, а также бывший глава МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая руководит страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства был избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.