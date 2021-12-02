https://ria.ru/20211202/liviya-1761919372.html

Суд в Ливии аннулировал решение ЦИК об отстранении сына Каддафи от выборов

Суд в Ливии аннулировал решение ЦИК об отстранении сына Каддафи от выборов - РИА Новости, 02.12.2021

Суд в Ливии аннулировал решение ЦИК об отстранении сына Каддафи от выборов

Суд ливийского города Сабха аннулировал решение избирательной комиссии страны об отстранении сына экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислама Каддафи от... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T20:18

2021-12-02T20:18

2021-12-02T20:18

в мире

судьба родственников муамара каддафи после его гибели

оон

ливия

женева (город)

муаммар каддафи

международный уголовный суд

халифа хафтар

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БЕНГАЗИ, 2 дек – РИА Новости. Суд ливийского города Сабха аннулировал решение избирательной комиссии страны об отстранении сына экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислама Каддафи от участия в гонке за пост президента страны, рассказал РИА Новости член команды политика Мухаммед аль-Калюши.Группа юристов, отстаивающих интересы Каддафи, подала 25 ноября апелляцию на решение Верховной избирательной комиссии страны, отклонившей его кандидатуру в качестве участника президентских выборов. При этом изначально рассмотрение апелляции так и не состоялось, так как здание суда подверглось нападению со стороны неизвестных вооруженных людей в форме, помешавших судье вынести решение.Верховная избирательная комиссии Ливии 24 ноября отклонила заявки 25 из 98 человек, подавших документы на регистрацию в качестве кандидатов. Первым в списке получивших отказ значится Сейф аль-Ислам Каддафи из-за несоответствия документов ряду требований избирательного законодательства. Согласно решению комиссии, Каддафи не удовлетворяет требованиям закона о президентских выборах, так как он не предоставил документ об отсутствии непогашенной судимости, следует из объяснения комиссии. Также он нарушил требование, согласно которому кандидат "не может быть осужденным окончательно в связи с преступлением, касающимся чести".Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила в 2020 году, что Ливия обязана арестовать Каддафи и передать суду. По ее словам, Каддафи не приложил никаких усилий для того, чтобы сдаться добровольно. Ордер на арест Сейфа аль-Ислама был выдан МУС еще в 2011 году.Заявления на регистрацию для участия в выборах в Ливии подали 98 человек. Среди наиболее известных претендентов - командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, председатель Палаты представителей Ливии Акиля Салех, действующий глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамид Дбейба, сын экс-лидера Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи, а также бывший глава МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая руководит страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства был избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.

https://ria.ru/20211118/liviya-1759673915.html

https://ria.ru/20211112/konferentsiya-1758861448.html

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в мире, судьба родственников муамара каддафи после его гибели, оон, ливия, женева (город), муаммар каддафи, международный уголовный суд, халифа хафтар, фату бенсуда