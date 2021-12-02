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Тела еще шестерых погибших подняли из шахты "Листвяжная"
Тела еще шестерых погибших подняли из шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 02.12.2021
Тела еще шестерых погибших подняли из шахты "Листвяжная"
Тела еще шести погибших шахтеров подняты из шахты "Листвяжная", сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T22:48
2021-12-02T22:57
происшествия
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
сергей цивилев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Тела еще шести погибших шахтеров подняты из шахты "Листвяжная", сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей."️Отделения ВГСЧ подняли из шахты ещё шесть тел погибших шахтеров", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.На данный момент число поднятых из шахты погибших составило 22, в шахте остаются еще 29 погибших.
https://ria.ru/20211202/prokuratura-1761901730.html
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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, сергей цивилев
22:48 02.12.2021 (обновлено: 22:57 02.12.2021)
 
Тела еще шестерых погибших подняли из шахты "Листвяжная"

Тела еще шестерых погибших подняли из шахты "Листвяжная"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Сотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Тела еще шести погибших шахтеров подняты из шахты "Листвяжная", сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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Прокуратура возбудила 25 дел против руководства шахты "Листвяжная"
"️Отделения ВГСЧ подняли из шахты ещё шесть тел погибших шахтеров", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.
На данный момент число поднятых из шахты погибших составило 22, в шахте остаются еще 29 погибших.
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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ПроисшествияКемеровская областьАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеСергей Цивилев
 
 
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