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Тела еще шестерых погибших подняли из шахты "Листвяжная"
Тела еще шестерых погибших подняли из шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 02.12.2021
Тела еще шестерых погибших подняли из шахты "Листвяжная"
Тела еще шести погибших шахтеров подняты из шахты "Листвяжная", сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T22:48
2021-12-02T22:48
2021-12-02T22:57
происшествия
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
сергей цивилев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Тела еще шести погибших шахтеров подняты из шахты "Листвяжная", сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей."️Отделения ВГСЧ подняли из шахты ещё шесть тел погибших шахтеров", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.На данный момент число поднятых из шахты погибших составило 22, в шахте остаются еще 29 погибших.
https://ria.ru/20211202/prokuratura-1761901730.html
https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761924452.html
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, сергей цивилев
22:48 02.12.2021 (обновлено: 22:57 02.12.2021)
Тела еще шестерых погибших подняли из шахты "Листвяжная"
Тела еще шестерых погибших подняли из шахты "Листвяжная"