https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761933416.html

Тела еще шестерых погибших подняли из шахты "Листвяжная"

Тела еще шестерых погибших подняли из шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 02.12.2021

Тела еще шестерых погибших подняли из шахты "Листвяжная"

Тела еще шести погибших шахтеров подняты из шахты "Листвяжная", сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T22:48

2021-12-02T22:48

2021-12-02T22:57

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

сергей цивилев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761004649_0:162:3352:2048_1920x0_80_0_0_b3c61bea2c0a011dce541e5fa9125af9.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Тела еще шести погибших шахтеров подняты из шахты "Листвяжная", сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей."️Отделения ВГСЧ подняли из шахты ещё шесть тел погибших шахтеров", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.На данный момент число поднятых из шахты погибших составило 22, в шахте остаются еще 29 погибших.

https://ria.ru/20211202/prokuratura-1761901730.html

https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761924452.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, сергей цивилев