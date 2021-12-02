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МЧС объяснило, почему изначально послало больше спасателей на "Листвяжную"
МЧС объяснило, почему изначально послало больше спасателей на "Листвяжную" - РИА Новости, 02.12.2021
МЧС объяснило, почему изначально послало больше спасателей на "Листвяжную"
Спасатели при трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области изначально среагировали на задымление, благодаря опыту руководства военизированной... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T22:33
2021-12-02T22:33
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спасатели при трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области изначально среагировали на задымление, благодаря опыту руководства военизированной горноспасательной части на место сразу выехали четыре отделения, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.Кроме того, Чуприян рассказал, что ближайшее подразделение находилось в 25 километрах от шахты - это расстояние они проехали за 37 минут. Он отметил, что в этот день на Кузбассе была плохая погода с сильной метелью.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
22:33 02.12.2021
 
МЧС объяснило, почему изначально послало больше спасателей на "Листвяжную"

МЧС: благодаря руководству части на "Листвяжную" послали сразу четыре отделения спасателей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожа
Сотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожа - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спасатели при трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области изначально среагировали на задымление, благодаря опыту руководства военизированной горноспасательной части на место сразу выехали четыре отделения, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Мы среагировали на задымление. На задымление, согласно расписанию, выезжают два отделения. Вот парни уже почувствовали, опытом почувствовало руководство военизированной горноспасательной части (ВГСЧ), что что-то здесь, наверное, не совсем уж так просто. И сразу четыре выехало отделения. То есть это опыт, это однозначно опыт", - сказал он в интервью RTVI.

Кроме того, Чуприян рассказал, что ближайшее подразделение находилось в 25 километрах от шахты - это расстояние они проехали за 37 минут. Он отметил, что в этот день на Кузбассе была плохая погода с сильной метелью.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
20:58
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ПроисшествияКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ЧуприянРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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