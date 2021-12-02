https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761931951.html

МЧС объяснило, почему изначально послало больше спасателей на "Листвяжную"

МЧС объяснило, почему изначально послало больше спасателей на "Листвяжную" - РИА Новости, 02.12.2021

МЧС объяснило, почему изначально послало больше спасателей на "Листвяжную"

Спасатели при трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области изначально среагировали на задымление, благодаря опыту руководства военизированной... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T22:33

2021-12-02T22:33

2021-12-02T22:33

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спасатели при трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области изначально среагировали на задымление, благодаря опыту руководства военизированной горноспасательной части на место сразу выехали четыре отделения, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.Кроме того, Чуприян рассказал, что ближайшее подразделение находилось в 25 километрах от шахты - это расстояние они проехали за 37 минут. Он отметил, что в этот день на Кузбассе была плохая погода с сильной метелью.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761924452.html

кемеровская область

россия

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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе