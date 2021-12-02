https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761924452.html

Глава "СДС-Уголь" заявил о готовности ответить за ЧП на шахте "Листвяжная"

Глава "СДС-Уголь" заявил о готовности ответить за ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 02.12.2021

Глава "СДС-Уголь" заявил о готовности ответить за ЧП на шахте "Листвяжная"

Гендиректор компании "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев на совещании у президента по ситуации в угольной отрасли в Кузбассе заявил, что готов понести любое наказание РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T20:58

2021-12-02T20:58

2021-12-02T22:10

происшествия

кемеровская область

белово

сдс-уголь

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Гендиректор компании "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев на совещании у президента по ситуации в угольной отрасли в Кузбассе заявил, что готов понести любое наказание после аварии на шахте "Листвяжная", где погибли более 50 человек.Предприниматель заявил, что считает произошедшее своей "личной трагедией".Он подчеркнул, что всегда лично следил за безопасностью на шахте, но произошедшее перечеркнуло "все бывшие достижения".По словам гендиректора предприятия, на соблюдение норм промышленной безопасности и охраны труда за три года и девять месяцев на шахте потратили миллиард 475 миллионов рублей.Двадцать пятого ноября в шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Большинство из них покинули забой, а за оставшимися отправились горноспасатели, которых позднее отозвали из-за угрозы взрыва. В результате происшествия погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.По предварительной версии, произошел взрыв метана.После трагедии двух инспекторов Ростехнадзора, проверявших соблюдение техники безопасности, а также директора "Листвяжной", его первого заместителя и начальника участка арестовали на два месяца.Как подчеркнул Владимир Путин, ссылаясь на доклад СК, руководство шахты скрывало чрезмерную загазованность метаном, а показания датчиков токсичных газов фальсифицировали. "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России.

https://ria.ru/20211202/prokuratura-1761901730.html

https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761881940.html

кемеровская область

белово

россия

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происшествия, кемеровская область, белово, сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе