20:58 02.12.2021 (обновлено: 22:10 02.12.2021)
Глава "СДС-Уголь" заявил о готовности ответить за ЧП на шахте "Листвяжная"
Гендиректор "СДС-Уголь" Алексеев заявил о готовности ответить за ЧП на шахте "Листвяжная"
© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Гендиректор компании "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев на совещании у президента по ситуации в угольной отрасли в Кузбассе заявил, что готов понести любое наказание после аварии на шахте "Листвяжная", где погибли более 50 человек.
Предприниматель заявил, что считает произошедшее своей "личной трагедией".
"Я не могу сегодня прокомментировать (случившееся) и не имею права на это. Готов без каких-либо возражений принять все, что было сказано", — сказал Алексеев.
Он подчеркнул, что всегда лично следил за безопасностью на шахте, но произошедшее перечеркнуло "все бывшие достижения".
По словам гендиректора предприятия, на соблюдение норм промышленной безопасности и охраны труда за три года и девять месяцев на шахте потратили миллиард 475 миллионов рублей.
"Абсолютно все внешние официальные факторы показывали, что там (на шахте. — Прим. ред.) все замечательно, но, вынужден признать, что это была только кажущаяся стабильность. <...> Хочу принести свои извинения и склонить голову, готов понести все наказания", — заключил Алексеев.
Двадцать пятого ноября в шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Большинство из них покинули забой, а за оставшимися отправились горноспасатели, которых позднее отозвали из-за угрозы взрыва. В результате происшествия погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
По предварительной версии, произошел взрыв метана.
После трагедии двух инспекторов Ростехнадзора, проверявших соблюдение техники безопасности, а также директора "Листвяжной", его первого заместителя и начальника участка арестовали на два месяца.
Как подчеркнул Владимир Путин, ссылаясь на доклад СК, руководство шахты скрывало чрезмерную загазованность метаном, а показания датчиков токсичных газов фальсифицировали.
"Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России.