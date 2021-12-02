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Путин заявил о фальсификации показаний датчиков в шахте "Листвяжная"
Путин заявил о фальсификации показаний датчиков в шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 02.12.2021
Путин заявил о фальсификации показаний датчиков в шахте "Листвяжная"
Причинами аварии на шахте "Листвяжная" стали отсутствие контроля за ходом работ со стороны руководства и фальсификация показаний датчиков, заявил на совещании... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:24
2021-12-02T17:24
2021-12-02T18:36
происшествия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
кемеровская область
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Причинами аварии на шахте "Листвяжная" стали отсутствие контроля за ходом работ со стороны руководства и фальсификация показаний датчиков, заявил на совещании по ситуации в угольной отрасли Владимир Путин.Президент процитировал документ СК России о ходе расследования."Установлено, что руководством шахты систематически принимались меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном. Результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались. Решения о допуске шахтеров и подрядчиков к работам принимались по датчику, установленному на поверхности, за пределами забоя шахты", — сказал Путин.Глава государства подчеркнул также, что инспекторы Ростехнадзора в нарушение закона о постоянном контроле объектов первого класса опасности не проводили на шахте проверки и при необходимости не приостанавливали работы.По словам Путина, СК и прокуратура будут подробно разбираться, что именно привело к аварии, никаких "огульных" обвинений не будет."Но все-таки вот эти заявления или предварительный отчет о работе Следственного комитета, когда говорится, что принимались систематически меры к сокрытию фактов о загазованности, фальсифицировались эти данные. Кто-то это делал? Зачем, чтобы побольше там добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой трагический. Теперь все сидим и все головы опустили", — добавил глава государства.Кроме того, он раскритиковал доклад главы Минтруда Антона Котякова об оплате труда шахтеров. Министр рассказал о структуре начисления и проверках исполнения отраслевых соглашений. По его данным, за время проверки выявили единственный случай нарушения этого документа."Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом", — указал Путин.Двадцать пятого ноября в шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Большинство из них покинули забой, а за оставшимися отправились горноспасатели, которых позднее отозвали из-за угрозы взрыва. В результате происшествия погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.По предварительной версии, произошел взрыв метана.После трагедии двух инспекторов Ростехнадзора, проверявших соблюдение техники безопасности, а также директора, его первого заместителя и начальника участка "Листвяжной" арестовали на два месяца.
https://ria.ru/20211202/zarplata-1761878882.html
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происшествия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, владимир путин, россия
17:24 02.12.2021 (обновлено: 18:36 02.12.2021)
Путин заявил о фальсификации показаний датчиков в шахте "Листвяжная"
Президент Путин заявил о фальсификации показаний датчиков в шахте "Листвяжная"
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Причинами аварии на шахте "Листвяжная" стали отсутствие контроля за ходом работ со стороны руководства и фальсификация показаний датчиков, заявил на совещании по ситуации в угольной отрасли Владимир Путин
.
Президент процитировал документ СК
России о ходе расследования.
"Установлено, что руководством шахты систематически принимались меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном. Результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались. Решения о допуске шахтеров и подрядчиков к работам принимались по датчику, установленному на поверхности, за пределами забоя шахты", — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул также, что инспекторы Ростехнадзора
в нарушение закона о постоянном контроле объектов первого класса опасности не проводили на шахте проверки и при необходимости не приостанавливали работы.
По словам Путина, СК и прокуратура будут подробно разбираться, что именно привело к аварии, никаких "огульных" обвинений не будет.
"Но все-таки вот эти заявления или предварительный отчет о работе Следственного комитета, когда говорится, что принимались систематически меры к сокрытию фактов о загазованности, фальсифицировались эти данные. Кто-то это делал? Зачем, чтобы побольше там добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой трагический. Теперь все сидим и все головы опустили", — добавил глава государства.
Кроме того, он раскритиковал доклад главы Минтруда Антона Котякова об оплате труда шахтеров. Министр рассказал о структуре начисления и проверках исполнения отраслевых соглашений. По его данным, за время проверки выявили единственный случай нарушения этого документа.
"Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом", — указал Путин.
Двадцать пятого ноября в шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области
произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Большинство из них покинули забой, а за оставшимися отправились горноспасатели, которых позднее отозвали из-за угрозы взрыва. В результате происшествия погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
По предварительной версии, произошел взрыв метана.
После трагедии двух инспекторов Ростехнадзора, проверявших соблюдение техники безопасности, а также директора, его первого заместителя и начальника участка "Листвяжной" арестовали на два месяца.