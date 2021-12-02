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Известный российский блогер оказался в полицейском участке в Африке
Блогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии - РИА Новости, 02.12.2021
Известный российский блогер оказался в полицейском участке в Африке
Российский блогер Илья Варламов сообщил, что находится в полицейском участке в Либерии. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T23:34
2021-12-02T23:34
2021-12-02T23:34
в мире
происшествия
либерия
илья варламов
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российский блогер Илья Варламов сообщил, что находится в полицейском участке в Либерии. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Я сейчас сижу в каком-то непонятном участке. Это похоже на управление по борьбе с наркотиками. Я сижу в кабинете начальника. За стенами стоит разъяренная толпа", — рассказал он в опубликованном видео.По словам Варламова, он сфотографировал человека, который этого не хотел. Из-за чего собралась толпа местных жителей и началась драка.Позже к Варламову, запертому в "участке", приехала полиция. Блогера, как он сам отметил, "эвакуировали" уже в полицейский участок. Его обвиняют в том, что он снял "секретное расположение игровых автоматов и выигрышные комбинации".Других подробностей он не привел, официального подтверждения этой информации пока нет.
https://ria.ru/20210113/varlamov-1592861088.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, происшествия, либерия, илья варламов
Блогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии
Российский блогер Варламов оказался в полицейском участке в Либерии
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Российский блогер Илья Варламов
сообщил, что находится в полицейском участке в Либерии
. Об этом он написал в своем Telegram-канале
.
"Я сейчас сижу в каком-то непонятном участке. Это похоже на управление по борьбе с наркотиками. Я сижу в кабинете начальника. За стенами стоит разъяренная толпа", — рассказал он в опубликованном видео.
По словам Варламова, он сфотографировал человека, который этого не хотел. Из-за чего собралась толпа местных жителей и началась драка.
Позже к Варламову, запертому в "участке", приехала полиция. Блогера, как он сам отметил, "эвакуировали" уже в полицейский участок. Его обвиняют в том, что он снял "секретное расположение игровых автоматов и выигрышные комбинации".
Других подробностей он не привел, официального подтверждения этой информации пока нет.