https://ria.ru/20211202/lavrov-1761920545.html

Лавров предложил Блинкену обнулить все ограничения в работе дипмиссий

Лавров предложил Блинкену обнулить все ограничения в работе дипмиссий - РИА Новости, 02.12.2021

Лавров предложил Блинкену обнулить все ограничения в работе дипмиссий

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на прошедшей в Стокгольме встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил обнулить все ограничения в работе... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T20:24

2021-12-02T20:24

2021-12-02T20:24

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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на прошедшей в Стокгольме встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил обнулить все ограничения в работе дипмиссий России и США.Говоря о предстоящих двусторонних консультациях по снятию взаимных раздражителей в работе диппредставительств Лавров посетовал, что Москва пока "не очень видит готовности наших переговорных партнеров идти на конструктивные шаги".США и РФ вступили в порочный круг, но Россия не может не реагировать на шаги Вашингтона, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров по поводу ситуации с дипломатами.Он напомнил, что ранее США ввели односторонние ограничения, касающиеся того, что только три года российские дипломаты "могут работать на американской территории". Он отметил, что это требование противоречит всем дипломатическим конвенциям,."Нам объяснили, что это такая у американцев практика. В ответ, как вы знаете, мы сказали им, что у нас практика не нанимать персонал на месте, а они в России нанимали более 400 российских граждан. Поэтому мы в соответствии с их же логикой прекратили это их право. Ну и вот, да, такой порочный круг. Мы вступили в порочный круг, но не реагировать и создавать им односторонние преимущества мы не можем", - сказал Лавров на пресс-конференции.

https://ria.ru/20211202/lavrov-1761911903.html

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в мире, сша, сергей лавров, энтони блинкен, россия