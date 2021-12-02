https://ria.ru/20211202/lavrov-1761910694.html
Лавров призвал выработать коллективные гарантии безопасности
Лавров призвал выработать коллективные гарантии безопасности - РИА Новости, 02.12.2021
Лавров призвал выработать коллективные гарантии безопасности
Если НАТО будет уходить от разговора на тему гарантий безопасности, Москва будет предпринимать меры, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T19:20
2021-12-02T19:20
2021-12-02T19:20
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Если НАТО будет уходить от разговора на тему гарантий безопасности, Москва будет предпринимать меры, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Главное - наша безопасность. Если натовцы по-прежнему будут уходить от разговора на эту тему или на тему договоренности, идеи которых выдвинул президент (РФ Владимир) Путин, конечно, мы будем принимать меры, чтобы ни от кого не зависела наша безопасность, наш суверенитет и территориальная целостность", - сказал Лавров на пресс-конференции.По его словам, речь идет о том, чтобы были выработаны коллективные гарантии безопасности друг друга - не только Москвы, а всех участников общеевропейского процесса."Я даже не хочу гадать на тему того, что Запад откажется рассматривать. По-моему, все услышали президента Путина, осознали, что наши предложения серьезные. Сейчас мы кладем их на бумагу. Посмотрим, какая будет реакция", - отметил Лавров.По словам министра, все дело в том, чтобы посмотреть, насколько серьезно к предложениям отнесется западное сообщество, насколько искренне Запад заинтересован в деэскалации и в прекращении попыток односторонним образом наращивать вооруженные силы.
https://ria.ru/20211202/lavrov-1761904853.html
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в мире, москва, нато, сергей лавров, россия
Лавров призвал выработать коллективные гарантии безопасности
Лавров: Россия примет меры, если НАТО будет уходить от разговора на тему безопасности
СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости.
Если НАТО
будет уходить от разговора на тему гарантий безопасности, Москва
будет предпринимать меры, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров
.
"Главное - наша безопасность. Если натовцы по-прежнему будут уходить от разговора на эту тему или на тему договоренности, идеи которых выдвинул президент (РФ Владимир) Путин, конечно, мы будем принимать меры, чтобы ни от кого не зависела наша безопасность, наш суверенитет и территориальная целостность", - сказал Лавров на пресс-конференции.
По его словам, речь идет о том, чтобы были выработаны коллективные гарантии безопасности друг друга - не только Москвы, а всех участников общеевропейского процесса.
"Я даже не хочу гадать на тему того, что Запад откажется рассматривать. По-моему, все услышали президента Путина, осознали, что наши предложения серьезные. Сейчас мы кладем их на бумагу. Посмотрим, какая будет реакция", - отметил Лавров.
По словам министра, все дело в том, чтобы посмотреть, насколько серьезно к предложениям отнесется западное сообщество, насколько искренне Запад заинтересован в деэскалации и в прекращении попыток односторонним образом наращивать вооруженные силы.