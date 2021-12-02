https://ria.ru/20211202/lavrov-1761907572.html
Лавров призвал юридически закрепить договоры о безопасности
Лавров призвал юридически закрепить договоры о безопасности - РИА Новости, 02.12.2021
Лавров призвал юридически закрепить договоры о безопасности
Любые договоренности между РФ и странами Запада о гарантиях безопасности должны носить юридически обязывающий характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T19:03
2021-12-02T19:03
2021-12-02T19:38
в мире
сергей лавров
россия
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Любые договоренности между РФ и странами Запада о гарантиях безопасности должны носить юридически обязывающий характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что такие договоренности должны учитывать интересы безопасности всех без исключения стран."Мы хотим, чтобы договоренности, о которых упомянул президент и которых мы будем добиваться, обязательно имели правовой, юридически обязывающий характер. В ближайшее время мы сформулируем соответствующие предложения нашим западным коллегам и будем рассчитывать на их серьезное к этому отношение", - сказал Лавров журналистам.
https://ria.ru/20211202/lavrov-1761904853.html
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в мире, сергей лавров, россия
19:03 02.12.2021 (обновлено: 19:38 02.12.2021)
Лавров призвал юридически закрепить договоры о безопасности
Лавров: договоренности о гарантиях безопасности должны быть юридически обязывающими