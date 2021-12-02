https://ria.ru/20211202/lavrov-1761907572.html

Лавров призвал юридически закрепить договоры о безопасности

Лавров призвал юридически закрепить договоры о безопасности - РИА Новости, 02.12.2021

Лавров призвал юридически закрепить договоры о безопасности

Любые договоренности между РФ и странами Запада о гарантиях безопасности должны носить юридически обязывающий характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:03

2021-12-02T19:03

2021-12-02T19:38

в мире

сергей лавров

россия

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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Любые договоренности между РФ и странами Запада о гарантиях безопасности должны носить юридически обязывающий характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что такие договоренности должны учитывать интересы безопасности всех без исключения стран."Мы хотим, чтобы договоренности, о которых упомянул президент и которых мы будем добиваться, обязательно имели правовой, юридически обязывающий характер. В ближайшее время мы сформулируем соответствующие предложения нашим западным коллегам и будем рассчитывать на их серьезное к этому отношение", - сказал Лавров журналистам.

https://ria.ru/20211202/lavrov-1761904853.html

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в мире, сергей лавров, россия