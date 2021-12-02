https://ria.ru/20211202/lavrov-1761907081.html

Предложение России по кибербезопасности сняли с обсуждения в ОБСЕ

Предложение России по кибербезопасности сняли с обсуждения в ОБСЕ - РИА Новости, 02.12.2021

Предложение России по кибербезопасности сняли с обсуждения в ОБСЕ

Предложение России и ОДКБ принять декларацию по противодействию использования интернета в террористических целях было снято с обсуждения в ОБСЕ только потому,... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:01

2021-12-02T19:01

2021-12-02T19:16

в мире

обсе

россия

стокгольм (город)

одкб

сергей лавров

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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Предложение России и ОДКБ принять декларацию по противодействию использования интернета в террористических целях было снято с обсуждения в ОБСЕ только потому, что инициатива исходила от РФ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.В качестве примера Лавров привел предложение ОДКБ по противодействию использования интернета в террористических целях."На этой сессии мы вместе с коллегами по ОДКБ внесли проект декларации о необходимости противодействовать использованию интернета в террористических целях. Казалось бы - что еще более актуально? К сожалению, наши западные партнеры, не приведя никаких аргументов по существу наших предложений, сняли его с обсуждения, поскольку, это было очевидно, их не устраивало, что именно Россия выступила с такой инициативой", - пояснил министр.

https://ria.ru/20211202/britaniya-1761884465.html

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в мире, обсе, россия, стокгольм (город), одкб, сергей лавров