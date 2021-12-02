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Предложение России по кибербезопасности сняли с обсуждения в ОБСЕ
Предложение России по кибербезопасности сняли с обсуждения в ОБСЕ - РИА Новости, 02.12.2021
Предложение России по кибербезопасности сняли с обсуждения в ОБСЕ
Предложение России и ОДКБ принять декларацию по противодействию использования интернета в террористических целях было снято с обсуждения в ОБСЕ только потому,... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T19:01
2021-12-02T19:16
в мире
обсе
россия
стокгольм (город)
одкб
сергей лавров
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Предложение России и ОДКБ принять декларацию по противодействию использования интернета в террористических целях было снято с обсуждения в ОБСЕ только потому, что инициатива исходила от РФ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.В качестве примера Лавров привел предложение ОДКБ по противодействию использования интернета в террористических целях."На этой сессии мы вместе с коллегами по ОДКБ внесли проект декларации о необходимости противодействовать использованию интернета в террористических целях. Казалось бы - что еще более актуально? К сожалению, наши западные партнеры, не приведя никаких аргументов по существу наших предложений, сняли его с обсуждения, поскольку, это было очевидно, их не устраивало, что именно Россия выступила с такой инициативой", - пояснил министр.
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в мире, обсе, россия, стокгольм (город), одкб, сергей лавров
19:01 02.12.2021 (обновлено: 19:16 02.12.2021)
 
Предложение России по кибербезопасности сняли с обсуждения в ОБСЕ

Лавров сообщил, что предложение России по кибербезопасности сняли с обсуждения в ОБСЕ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Предложение России и ОДКБ принять декларацию по противодействию использования интернета в террористических целях было снято с обсуждения в ОБСЕ только потому, что инициатива исходила от РФ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"В организации, которая названа Организацией по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), нарастает антагонизм, расширяется конфронтационная риторика, тормозятся рабочие процессы ОБСЕ... Затрудняется достижение компромисса даже в очевидных сферах совпадения интересов всех стран-участниц", - заявил Лавров на брифинге по итогам СМИД ОБСЕ.
В качестве примера Лавров привел предложение ОДКБ по противодействию использования интернета в террористических целях.
"На этой сессии мы вместе с коллегами по ОДКБ внесли проект декларации о необходимости противодействовать использованию интернета в террористических целях. Казалось бы - что еще более актуально? К сожалению, наши западные партнеры, не приведя никаких аргументов по существу наших предложений, сняли его с обсуждения, поскольку, это было очевидно, их не устраивало, что именно Россия выступила с такой инициативой", - пояснил министр.
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 17:33
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В миреОБСЕРоссияСтокгольм (город)ОДКБСергей Лавров
 
 
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