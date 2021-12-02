https://ria.ru/20211202/lavrov-1761904853.html

Лавров обвинил НАТО в наращивании эскалации возле российских границ

Лавров обвинил НАТО в наращивании эскалации возле российских границ - РИА Новости, 02.12.2021

Лавров обвинил НАТО в наращивании эскалации возле российских границ

НАТО продолжает вести ситуацию у российских границ к эскалации, отказывается рассматривать предложения РФ по избежанию инцидентов, заявил министр иностранных... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:51

2021-12-02T18:51

2021-12-02T18:59

в мире

нато

россия

сергей лавров

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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. НАТО продолжает вести ситуацию у российских границ к эскалации, отказывается рассматривать предложения РФ по избежанию инцидентов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Продолжается деятельность НАТО по эскалации ситуации прямо на наших границах ", - сказал Лавров во время пресс-конференции.По его словам, НАТО отказывается от рассмотрения российских "предложений по снятию напряженности, предотвращению опасных инцидентов".

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в мире, нато, россия, сергей лавров