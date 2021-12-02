https://ria.ru/20211202/lavrov-1761888053.html

Лавров призвал Блинкена договориться о долгосрочных гарантиях безопасности

Лавров призвал Блинкена договориться о долгосрочных гарантиях безопасности - РИА Новости, 02.12.2021

Лавров призвал Блинкена договориться о долгосрочных гарантиях безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о необходимости договориться о долгосрочных гарантиях безопасности,... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:44

2021-12-02T17:44

2021-12-02T17:44

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о необходимости договориться о долгосрочных гарантиях безопасности, сообщило министерство иностранных дел России.Лавров подчеркнул, что игнорирование озабоченностей РФ, втягивание Украины в геополитические игры на фоне развертывания сил НАТО вблизи российских границ будут иметь серьезные последствия, которые вынудят Москву принять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса."Альтернативой этому, как подчеркнул Сергей Лавров, могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на наших западных рубежах, что следует рассматривать как императивное требование", - говорится в заявлении ведомства, посвященном переговорам Лаврова и Блинкена на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме.

https://ria.ru/20211202/zakharova-1761853164.html

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в мире, сша, стокгольм (город), нато, сергей лавров, обсе, энтони блинкен, россия