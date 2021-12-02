https://ria.ru/20211202/lavrov-1761888053.html
Лавров призвал Блинкена договориться о долгосрочных гарантиях безопасности
Лавров призвал Блинкена договориться о долгосрочных гарантиях безопасности - РИА Новости, 02.12.2021
Лавров призвал Блинкена договориться о долгосрочных гарантиях безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о необходимости договориться о долгосрочных гарантиях безопасности,... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:44
2021-12-02T17:44
2021-12-02T17:44
в мире
сша
стокгольм (город)
нато
сергей лавров
обсе
энтони блинкен
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761835059_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_c6adbfe22431d98cff6d1a3eeb2d4260.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о необходимости договориться о долгосрочных гарантиях безопасности, сообщило министерство иностранных дел России.Лавров подчеркнул, что игнорирование озабоченностей РФ, втягивание Украины в геополитические игры на фоне развертывания сил НАТО вблизи российских границ будут иметь серьезные последствия, которые вынудят Москву принять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса."Альтернативой этому, как подчеркнул Сергей Лавров, могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на наших западных рубежах, что следует рассматривать как императивное требование", - говорится в заявлении ведомства, посвященном переговорам Лаврова и Блинкена на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме.
https://ria.ru/20211202/zakharova-1761853164.html
сша
стокгольм (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761835059_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_56a640e5f14f93661f2adcf4e4a35984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, стокгольм (город), нато, сергей лавров, обсе, энтони блинкен, россия
Лавров призвал Блинкена договориться о долгосрочных гарантиях безопасности
Лавров заявил Блинкену о необходимости договориться о долгосрочных гарантиях безопасности