https://ria.ru/20211202/lavrov-1761878029.html

Лавров указал на недопустимость использования провокационной риторики

Лавров указал на недопустимость использования провокационной риторики - РИА Новости, 02.12.2021

Лавров указал на недопустимость использования провокационной риторики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал главе МИД Великобритании Элизабет Трасс на недопустимость использования официальными лицами провокационной... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:15

2021-12-02T17:15

2021-12-02T17:25

великобритания

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал главе МИД Великобритании Элизабет Трасс на недопустимость использования официальными лицами провокационной риторики, сообщается на сайте МИД РФ в четверг по итогам встречи на СМИД ОБСЕ."При обсуждении текущего состояния двусторонних отношений с российской стороны было указано на недопустимость использования британскими официальными лицами, в т.ч. руководством Форин Офиса, провокационной риторики, подрывающей усилия, направленные на возвращение межгосударственного диалога в конструктивное русло", - говорится в сообщении.Лавров обратил внимание главы МИД Великобритании Лиз Трасс на негативное влияние британо-украинской военно-технической кооперации на региональную безопасность."Британской стороне было указано на негативное влияние нарастающей британо-украинской военной и военно-технической кооперации на региональную безопасность, подходы Киева к выполнению Минских договоренностей", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Министр указал на непреложность отказа от языка угроз в отношениях с Минском, сообщил МИД РФ."При обсуждении положения на белорусско-польской границе Лавров подчеркнул непреложность отказа запада от использования в отношениях с Минском языка санкций и угроз", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211202/lavrov-1761867553.html

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великобритания, сергей лавров, россия, в мире, обсе, киев