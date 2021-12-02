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Лавров пошутил во время встречи с главой МИД Великобритании
Лавров пошутил во время встречи с главой МИД Великобритании - РИА Новости, 02.12.2021
Лавров пошутил во время встречи с главой МИД Великобритании
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Великобритании Лиз Трасс на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме, передает... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:22
2021-12-02T15:22
2021-12-02T15:22
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Великобритании Лиз Трасс на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме, передает корреспондент РИА Новости.В начале встречи, когда их долго фотографировали, Лавров пошутил: "Мы не собираемся танцевать!"После этого стороны обменялись приветственными словами и переговоры продолжились в закрытом для прессы режиме.Это вторая очная встреча министров. Первая состоялась в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН.
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в мире, оон, нью-йорк (город), великобритания, сергей лавров, генеральная ассамблея оон
Лавров пошутил во время встречи с главой МИД Великобритании
Глава МИД Лавров пошутил во время встречи с британским министром Лиз Трасс