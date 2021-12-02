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https://ria.ru/20211202/lavrov-1761832949.html
Лавров на встрече с Блинкеном несколько раз назвал его "Тони"
Лавров на встрече с Блинкеном несколько раз назвал его "Тони" - РИА Новости, 02.12.2021
Лавров на встрече с Блинкеном несколько раз назвал его "Тони"
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал его несколько раз "Тони". РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:05
2021-12-02T15:05
в мире
сша
стокгольм (город)
сергей лавров
энтони блинкен
россия
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал его несколько раз "Тони".Вторая за год очная встреча глав дипведомств состоялась "на полях" министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме, куда Лавров прибыл накануне."Мы сегодня все - Тони и я - подтвердили своим выступлением приверженность принципам Хельсинкского заключительного акта", - сказал он в начале встречи.После этого он еще раз несколько раз сказал "Тони".Это вторая за год встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике на полях министерской встречи Арктического совета.
https://ria.ru/20211202/lavrov-1761817896.html
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Лавров и Блинкен пожимают руки в Стокгольме
Лавров и Блинкен пожимают руки в Стокгольме перед международным мероприятием.
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в мире, сша, стокгольм (город), сергей лавров, энтони блинкен, россия
15:05 02.12.2021
 
Лавров на встрече с Блинкеном несколько раз назвал его "Тони"

Глава МИД России Лавров на встрече с Блинкеном несколько раз назвал его "Тони"

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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал его несколько раз "Тони".
Вторая за год очная встреча глав дипведомств состоялась "на полях" министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме, куда Лавров прибыл накануне.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 14:15
Лавров ответил на выкрики журналистов на встрече с Блинкеном шуткой
"Мы сегодня все - Тони и я - подтвердили своим выступлением приверженность принципам Хельсинкского заключительного акта", - сказал он в начале встречи.
После этого он еще раз несколько раз сказал "Тони".
Это вторая за год встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике на полях министерской встречи Арктического совета.
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 14:56
Постпред России шуткой отреагировал на выключившийся свет на переговорах
 
В миреСШАСтокгольм (город)Сергей ЛавровЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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