https://ria.ru/20211202/lavrov-1761832949.html

Лавров на встрече с Блинкеном несколько раз назвал его "Тони"

Лавров на встрече с Блинкеном несколько раз назвал его "Тони" - РИА Новости, 02.12.2021

Лавров на встрече с Блинкеном несколько раз назвал его "Тони"

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал его несколько раз "Тони". РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:05

2021-12-02T15:05

2021-12-02T15:05

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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал его несколько раз "Тони".Вторая за год очная встреча глав дипведомств состоялась "на полях" министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме, куда Лавров прибыл накануне."Мы сегодня все - Тони и я - подтвердили своим выступлением приверженность принципам Хельсинкского заключительного акта", - сказал он в начале встречи.После этого он еще раз несколько раз сказал "Тони".Это вторая за год встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике на полях министерской встречи Арктического совета.

https://ria.ru/20211202/lavrov-1761817896.html

https://ria.ru/20211202/lavrov-1761830246.html

сша

стокгольм (город)

россия

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Лавров и Блинкен пожимают руки в Стокгольме Лавров и Блинкен пожимают руки в Стокгольме перед международным мероприятием. 2021-12-02T15:05 true PT0M12S

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в мире, сша, стокгольм (город), сергей лавров, энтони блинкен, россия