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Экс-канцлер Австрии Курц объявил об уходе из политики
Экс-канцлер Австрии Курц объявил об уходе из политики - РИА Новости, 02.12.2021
Экс-канцлер Австрии Курц объявил об уходе из политики
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц окончательно уходит из политики, сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:40
2021-12-02T12:06
австрия
в мире
австрийская народная партия
себастьян курц
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ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц окончательно уходит из политики, сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники."Бывший федеральный канцлер Себастьян Курц скоро полностью уйдет из политической жизни. Его пост главы Австрийской народной партии, скорее всего, займет министр внутренних дел (Австрии) Карл Нехаммер", - говорится в сообщении газеты.Издание пишет со ссылкой на доверенных лиц Курца, что он принял решение об уходе из политики в связи с рождением сына. Ранее Курц сообщил, что впервые стал отцом. У него и его подруги Сюзанны Тир 27 ноября родился сын.Курц 9 октября ушел в отставку с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, однако остался главой АНП и лидером ее парламентской фракции. Антикоррупционная прокуратура позднее в октябре направила запрос в Национальный совет Австрии с целью снятия с Курца депутатского иммунитета. Политик заявил, что не считает себя виновным и докажет свою правоту, подчеркнув, что его невиновность уже подтвердила независимая юридическая экспертиза.Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений в октябре заявила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе СМИ с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии, возглавляемой Курцем.
https://ria.ru/20211118/neprikosnovennost-1759712251.html
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австрия, в мире, австрийская народная партия, себастьян курц
11:40 02.12.2021 (обновлено: 12:06 02.12.2021)
 
Экс-канцлер Австрии Курц объявил об уходе из политики

Kronen Zeitung: бывший канцлер Австрии Курц окончательно уходит из политики

© AP Photo / Ronald ZakСебастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене
Себастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Ronald Zak
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ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц окончательно уходит из политики, сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
"Бывший федеральный канцлер Себастьян Курц скоро полностью уйдет из политической жизни. Его пост главы Австрийской народной партии, скорее всего, займет министр внутренних дел (Австрии) Карл Нехаммер", - говорится в сообщении газеты.
Канцлер Австрии Себастьян Курц на экстренном саммите ЕС по Brexit в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 20:27
Курца лишили депутатской неприкосновенности
Издание пишет со ссылкой на доверенных лиц Курца, что он принял решение об уходе из политики в связи с рождением сына. Ранее Курц сообщил, что впервые стал отцом. У него и его подруги Сюзанны Тир 27 ноября родился сын.
Курц 9 октября ушел в отставку с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, однако остался главой АНП и лидером ее парламентской фракции. Антикоррупционная прокуратура позднее в октябре направила запрос в Национальный совет Австрии с целью снятия с Курца депутатского иммунитета. Политик заявил, что не считает себя виновным и докажет свою правоту, подчеркнув, что его невиновность уже подтвердила независимая юридическая экспертиза.
Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений в октябре заявила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе СМИ с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии, возглавляемой Курцем.
Акция протеста против канцлера Австрии Себастьяна Курца у штаб-квартиры Австрийской народной партии в Вене - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 20:42
Около 65% опрошенных австрийцев выступили за уход Курца из политики
 
АвстрияВ миреАвстрийская народная партияСебастьян Курц
 
 
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