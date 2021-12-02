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Туризм
https://ria.ru/20211202/krym-1761852609.html
Аксенов заявил о готовности Крыма принимать самолеты "Белавиа"
Аксенов заявил о готовности Крыма принимать самолеты "Белавиа" - РИА Новости, 02.12.2021
Аксенов заявил о готовности Крыма принимать самолеты "Белавиа"
Международный аэропорт Симферополя готов к приему самолетов белорусской "Белавиа", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:08
2021-12-02T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Международный аэропорт Симферополя готов к приему самолетов белорусской "Белавиа", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "Белавиа" будет летать в Крым, когда это будет нужно Минску."Мы точно за. Крым точно сможет обеспечить прием самолетов ("Белавиа"). Аэропорт Симферополя такие возможности имеет… Мы в любом случае такие намерения поддерживаем, это будет только в плюс", - сказал Аксенов в эфире канала "Россия 24".Он добавил, что конкретных планов полетов в Крым "Белавиа" пока нет, и выразил надежду, что они появятся в ходе визита президентов России и Белоруссии на полуостров.Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя возможность открытия прямых авиарейсов в Крым, сказал, что Минску необходимо учитывать экономический аспект, а также возможные санкции, которые могут быть введены в отношении белорусской стороны.
https://ria.ru/20211103/belavia-1757522871.html
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в мире, белоруссия, минск, мид белоруссии, александр лукашенко, владимир макей , сергей аксенов (политик), белавиа, ryanair, россия, новости - туризм
16:08 02.12.2021 (обновлено: 16:32 02.12.2021)
 
Аксенов заявил о готовности Крыма принимать самолеты "Белавиа"

Глава Крыма Аксенов заявил о готовности полуострова принимать самолеты "Белавиа"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет белорусской авиакомпании "Белавиа"
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Международный аэропорт Симферополя готов к приему самолетов белорусской "Белавиа", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "Белавиа" будет летать в Крым, когда это будет нужно Минску.
Самолет компании Белавиа в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 12:29
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"Мы точно за. Крым точно сможет обеспечить прием самолетов ("Белавиа"). Аэропорт Симферополя такие возможности имеет… Мы в любом случае такие намерения поддерживаем, это будет только в плюс", - сказал Аксенов в эфире канала "Россия 24".
Он добавил, что конкретных планов полетов в Крым "Белавиа" пока нет, и выразил надежду, что они появятся в ходе визита президентов России и Белоруссии на полуостров.
Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя возможность открытия прямых авиарейсов в Крым, сказал, что Минску необходимо учитывать экономический аспект, а также возможные санкции, которые могут быть введены в отношении белорусской стороны.
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ТуризмВ миреБелоруссияМинскМИД БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир МакейСергей Аксенов (политик)БелавиаRyanairРоссияНовости - Туризм
 
 
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