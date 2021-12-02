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Пациент с COVID-19 может выделять вирус более ста дней, заявила Попова
Пациент с COVID-19 может выделять вирус более ста дней, заявила Попова - РИА Новости, 02.12.2021
Пациент с COVID-19 может выделять вирус более ста дней, заявила Попова
Больной коронавирусом может оставаться заразным даже более 100 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:02
2021-12-02T16:02
2021-12-02T16:02
распространение коронавируса
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Больной коронавирусом может оставаться заразным даже более 100 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы говорили еще весной 2020 года, что вирус не так быстро покидает организм, и иногда наблюдается выделение в течение 80, теперь уже больше 100 дней. Сегодняшняя практика это показывает, и в таком случае, конечно, ни один врач не выпишет человека с больничного листа, если он продолжает быть источником опасности и выделяет вирус", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".Она отметила, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, поэтому именно 2 недели нужно находиться на изоляции тем, кто контактировал с заболевшим.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Пациент с COVID-19 может выделять вирус более ста дней, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: пациент с COVID-19 может выделять вирус даже более ста дней