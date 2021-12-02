https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761819277.html
Заболеваемость COVID-19 в России в ноябре снизилась более чем на 20%
Заболеваемость COVID-19 в России в ноябре снизилась более чем на 20% - РИА Новости, 02.12.2021
Заболеваемость COVID-19 в России в ноябре снизилась более чем на 20%
По итогам ноября фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом в РФ более чем на 20%, сообщила главный санитарный врач страны Анна Попова. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:19
2021-12-02T14:19
2021-12-02T14:34
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761034143_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_b41b1fc6964dc6669dfe8a3642fd39ff.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. По итогам ноября фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом в РФ более чем на 20%, сообщила главный санитарный врач страны Анна Попова."По итогам ноября мы сегодня видим снижение уже больше чем на 20%," - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Попова подчеркнула, что волны ковида ожидаются до тех пор, пока не будет очень четких, фактически непреодолимых барьеров для вируса."Пока мы все не привьемся, пока не создастся тот самый коллективный иммунитет, о котором мы все так мечтаем, и мы не будем четко соблюдать все санитарные меры, которые не дадут вирусу переходить от одного человека к другому - таким образом остановим его распространение в первую очередь у нас в стране", - объяснила Попова.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761034143_131:0:2639:1881_1920x0_80_0_0_e3b9fb4d3ebb1cad0f89680dd56b289e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:19 02.12.2021 (обновлено: 14:34 02.12.2021)
Заболеваемость COVID-19 в России в ноябре снизилась более чем на 20%
Глава Роспотребнадзора Попова: заболеваемость COVID-19 в ноябре снизилась более чем на 20%