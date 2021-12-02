https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761777138.html
В Калмыкии и Алтае выявили наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
В Калмыкии и Алтае выявили наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 02.12.2021
В Калмыкии и Алтае выявили наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:36
2021-12-02T11:36
2021-12-02T11:40
распространение коронавируса
общество
республика тыва
республика алтай
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733174343_149:0:2552:1352_1920x0_80_0_0_0808b88f4aaca382c44b36392704a37f.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,08%, 2. Республика Алтай 0,17%, 3. Республика Тыва 0,18%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761776375.html
республика тыва
республика алтай
республика калмыкия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733174343_133:0:2579:1835_1920x0_80_0_0_ebb7412d73289a7f7ea3b9e69c69b40d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика тыва, республика алтай, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:36 02.12.2021 (обновлено: 11:40 02.12.2021)
В Калмыкии и Алтае выявили наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Калмыкии и Республике Алтай — 0,08%