https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761777138.html

В Калмыкии и Алтае выявили наименьший темп прироста COVID-19 за сутки

В Калмыкии и Алтае выявили наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 02.12.2021

В Калмыкии и Алтае выявили наименьший темп прироста COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:36

2021-12-02T11:36

2021-12-02T11:40

распространение коронавируса

общество

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республика калмыкия

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,08%, 2. Республика Алтай 0,17%, 3. Республика Тыва 0,18%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761776375.html

республика тыва

республика алтай

республика калмыкия

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общество, республика тыва, республика алтай, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус в россии