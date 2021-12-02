Шевчук: цифровизация выборов в Киргизии исключает искажение их результатов
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкМужчина голосует на избирательном участке №1213 во время парламентских выборов в Кыргызстане
МОСКВА, 2 дек- РИА Новости. Применение современных цифровых инструментов на выборах в парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш) исключает вбросы и искажение результатов голосования, и это заслуживает уважения, считает член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Николай Шевчук, присутствовавший на выборах как международный наблюдатель в составе Миссии наблюдателей от СНГ.
"Я обращал внимание на лица людей и их настроение и не заметил раздраженных избирателей или тех, которые легкомысленно относились бы к самой процедуре. Люди умно, сосредоточенно, целенаправленно голосовали. Выборы были проведены в обстановке строгой дисциплины и со всеми мерами противодействия пандемии коронавируса, было сделано все возможное, чтобы они прошли безопасно", - сказал Шевчук в эфире радио радио Sputnik Кыргызстан.
30 ноября, 10:29ЦИК Киргизии пообещал учесть каждый голос избирателя
Он рассказал, что общаясь с членами избирательных комиссий, отметил высокий уровень их подготовки.
"Люди верят в выборы и для избирателей создали все возможности, чтобы отдать честно свой голос и проголосовать за своего кандидата, Важно, что сделано все, чтобы был результат и страна двигалась в направлении, которое выбрали люди", - заключил Шевчук.