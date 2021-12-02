https://ria.ru/20211202/kirgiziya-1761818624.html

Шевчук: цифровизация выборов в Киргизии исключает искажение их результатов

Шевчук: цифровизация выборов в Киргизии исключает искажение их результатов - РИА Новости, 02.12.2021

Шевчук: цифровизация выборов в Киргизии исключает искажение их результатов

Применение современных цифровых инструментов на выборах в парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш) исключает вбросы и искажение результатов голосования, и это... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:20

2021-12-02T14:20

2021-12-02T14:20

парламентское собрание союза беларуси и россии

киргизия

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МОСКВА, 2 дек- РИА Новости. Применение современных цифровых инструментов на выборах в парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш) исключает вбросы и искажение результатов голосования, и это заслуживает уважения, считает член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Николай Шевчук, присутствовавший на выборах как международный наблюдатель в составе Миссии наблюдателей от СНГ."Я обращал внимание на лица людей и их настроение и не заметил раздраженных избирателей или тех, которые легкомысленно относились бы к самой процедуре. Люди умно, сосредоточенно, целенаправленно голосовали. Выборы были проведены в обстановке строгой дисциплины и со всеми мерами противодействия пандемии коронавируса, было сделано все возможное, чтобы они прошли безопасно", - сказал Шевчук в эфире радио радио Sputnik Кыргызстан.Он рассказал, что общаясь с членами избирательных комиссий, отметил высокий уровень их подготовки.

https://ria.ru/20211130/kirgiziya-1761399455.html

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