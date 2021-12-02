Подвиг, ставший легендой: почему надо смотреть фильм "Летчик"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Непросто снять картину о войне, которая станет зрелищной, реалистичной и одновременно трогательной. Но Ренату Давлетьярову с помощью Петра Федорова это удалось. В фильме "Летчик" в центре сюжета — собирательный образ героя Второй мировой. О том, чем лента отличается от "Выжившего", как она получилась такой правдоподобной, на самом ли деле в кадре военная техника и почему фильм обязательно нужно посмотреть, — в материале РИА Новости.Идея фильмаЗамысел картины складывался постепенно. Для современного зрителя первой ассоциацией станет "Выживший" Алехандро Иньярриту, но все гораздо глубже. Более верная аналогия — "Повесть о настоящем человеке" и подвиг Алексея Маресьева.А на самом деле советских героев, вернувшихся в авиацию после ампутации ног, было девять. Их истории можно узнать в финальных титрах.Важно, что "Летчик" — не просто картина о войне (хотя реалистичный рисунок воздушных боев поражает: на экране настоящие самолеты и танки). Это еще и фильм о любви — именно мысль о родных и возлюбленной помогала главному герою Николаю Комлеву преодолеть испытания. На его примере авторы намеренно ясно и четко показывают, что разум сильнее тела.Создатели картины хотели, чтобы все было аутентично. Поэтому играют немецкие актеры, в кадре появляются дикие волки, а в массовых сценах снимались более 500 человек в подлинной одежде военного времени.Чтобы фильм получился искренним и настоящим, важно было правильно выбрать артистов на главные роли.Возлюбленную Комлева — артистку Московского театра оперетты Ольгу Гончарову, которую пилот по сюжету в первые месяцы войны спасает от грабителей, — сыграла Анна Пескова. Героиня ждет, поддерживает его желание вернуться на фронт и произносит проникновенную фразу: "Мой муж — летчик. А летчик должен летать".В снегах и льдахОднако замысел и воплощение идеи — разные вещи. Во время работы ждало много трудностей: от технических до погодных.Например, выяснилось, что в России нет ни одного специального стабилизирующего приспособления: ведь если крепишь камеру на самолет, то она дрожит, и оператор не видит изображения. Поэтому из Швейцарии заказывали устройство, в которое помещали камеру, крутящуюся на 360 градусов.Военная техника в кадре — самая настоящая! Для съемок воздушных боев использовали подлинный штурмовик Ил-2 эпохи Великой Отечественной войны. На этом самолете летал Валентин Скопинцев. Во время боевого задания двигатель повредили, и пилот посадил машину на лед.Карту, на которой отмечена точка посадки, Скопинцев оставил сыну. Тот после смерти отца занялся поиском самолета. Через несколько лет его обнаружили, отправили в Новосибирск на реставрацию. А потом восстановили и довели до летного состояния.Этот штурмовик и появится в кадре. А еще для картины построили макеты Ил-2 и "Мессершмиттов" в натуральную величину.Непросто было с животными. Одна из самых эмоциональных, страшных и в то же время живописных сцен — фрагмент встречи героя Федорова с волками в заснеженном лесу. Только на месте съемок выяснилось, что эти звери не поддаются дрессуре.Природа тоже капризничала. Команда приехала садящийся снимать самолет под Калугу. Ждали семь дней на земле, и из них только полтора часа была летная погода. Изначально предполагался другой монтаж: короткие кадры, более агрессивные, чем у Нолана в "Дюнкерке". Но исходили из метеоусловий.Как стать главным героемНо сложнее всего пришлось Петру Федорову, который хотел максимально правдоподобно показать человека, оказавшегося в военное время в такой экстремальной ситуации.Например, после опасного путешествия в лесах герой Федорова теряет вес. Снимали картину последовательно, поэтому актер решил голодать, чтобы выглядеть натурально."В госпиталь Комлев попадает истощенным. Петя сам предложил не есть, чтобы выглядеть именно так. К концу съемочного пути он был доходягой. Потом картина остановилась из-за пандемии. И Федоров в домашних условиях голодал, потерял 18 килограмм, у него ребра торчали. Вот поэтому именно он сыграл главную роль, я был в нем уверен", — объясняет Давлетьяров.По его словам, Федоров формирует сам себя, как скульптор: очень щепетильно относится к образу. Актер всегда следил за тем, какая у его персонажа была небритость, как выглядели ногти, — не упускал ни детали.Единственное, что Федорову не удалось, — это самому испытать самолет, хотя опыт пилотирования у него был."Я сказал: "А если что-то произойдет? Кого я буду снимать?" Ему хватило испытаний на земле, самолеты пилотировали заслуженные летчики-испытатели", — говорит Давлетьяров. И напоминает, что антикварные машины по 7,5 тонны парили на бреющем полете несколько километров над замерзшей рекой.Это высший пилотаж.Аутентичная историяНесмотря на все трудности, "Летчик" выглядит даже не столько как исторический фильм, а скорее как очень убедительная реконструкция.Например, сцены в Москве очень реалистичны. Во время съемок на улицах демонтировали современные дорожные знаки, автоматы для оплаты парковки, пригнали тридцать грузовиков со снегом. Атмосферу военных лет воссоздали с помощью заклеенных крест-накрест окон и настоящего аэростата, который применяли во время войны для заграждения.Что касается воздушных сцен с самолетами, то иногда кажется, будто сидишь в кабине пилота.Кроме того, в фильме есть намеки на психологическую драму: авторы поднимают вопрос о том, что движет человеком, оказавшимся в экстремальной ситуации."Мы должны были пойти и испытать все это. Люди, которые приходят в кинозал, хотят, чтобы мы на их глазах на кусочки разодрали себя, пролили кровь. Я понимал, что самым важным инструментом будет вызов себе. Без смелости за такой фильм браться нельзя", — рассказывает Федоров. На себе он проверил все, что преподавали на ОБЖ. Добавьте к этому трогательное отношение главного героя к возлюбленной, его силу духа, волю к победе — и станет ясно, что "Летчик" будет близок и интересен любому зрителю.
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Непросто снять картину о войне, которая станет зрелищной, реалистичной и одновременно трогательной. Но Ренату Давлетьярову с помощью Петра Федорова это удалось. В фильме "Летчик" в центре сюжета — собирательный образ героя Второй мировой. О том, чем лента отличается от "Выжившего", как она получилась такой правдоподобной, на самом ли деле в кадре военная техника и почему фильм обязательно нужно посмотреть, — в материале РИА Новости.
Идея фильма
"Есть "Катюша", Т-34, про которые знают все, и Ил-2. Это же была супермашина во время Второй мировой! Я понял, что про летчиков Ил-2 нет фильмов. Должна быть история о человеке, который в ситуации жизни и смерти максимально мобилизуется. И проявляются все его качества. Интересно снимать, наблюдать, сопереживать", — рассказал РИА Новости режиссер Ренат Давлетьяров.
Замысел картины складывался постепенно. Для современного зрителя первой ассоциацией станет "Выживший" Алехандро Иньярриту, но все гораздо глубже. Более верная аналогия — "Повесть о настоящем человеке" и подвиг Алексея Маресьева.
А на самом деле советских героев, вернувшихся в авиацию после ампутации ног, было девять. Их истории можно узнать в финальных титрах.
Важно, что "Летчик" — не просто картина о войне (хотя реалистичный рисунок воздушных боев поражает: на экране настоящие самолеты и танки). Это еще и фильм о любви — именно мысль о родных и возлюбленной помогала главному герою Николаю Комлеву преодолеть испытания. На его примере авторы намеренно ясно и четко показывают, что разум сильнее тела.
Создатели картины хотели, чтобы все было аутентично. Поэтому играют немецкие актеры, в кадре появляются дикие волки, а в массовых сценах снимались более 500 человек в подлинной одежде военного времени.
Чтобы фильм получился искренним и настоящим, важно было правильно выбрать артистов на главные роли.
"Картина физиологически очень сложная. Я понимал, что человек должен, не задумываясь, со льдины прыгать в холодную воду, в одном кадре сниматься с живыми волками, тонуть в сугробах и есть сырую замороженную рыбу. Я подумал: кто это сыграет? Кто, кроме Пети Федорова?" — говорит Давлетьяров.
Возлюбленную Комлева — артистку Московского театра оперетты Ольгу Гончарову, которую пилот по сюжету в первые месяцы войны спасает от грабителей, — сыграла Анна Пескова. Героиня ждет, поддерживает его желание вернуться на фронт и произносит проникновенную фразу: "Мой муж — летчик. А летчик должен летать".
Например, выяснилось, что в России нет ни одного специального стабилизирующего приспособления: ведь если крепишь камеру на самолет, то она дрожит, и оператор не видит изображения.
Поэтому из Швейцарии заказывали устройство, в которое помещали камеру, крутящуюся на 360 градусов.
Военная техника в кадре — самая настоящая! Для съемок воздушных боев использовали подлинный штурмовик Ил-2 эпохи Великой Отечественной войны. На этом самолете летал Валентин Скопинцев. Во время боевого задания двигатель повредили, и пилот посадил машину на лед.
Карту, на которой отмечена точка посадки, Скопинцев оставил сыну. Тот после смерти отца занялся поиском самолета. Через несколько лет его обнаружили, отправили в Новосибирск на реставрацию. А потом восстановили и довели до летного состояния.
Этот штурмовик и появится в кадре. А еще для картины построили макеты Ил-2 и "Мессершмиттов" в натуральную величину.
Непросто было с животными. Одна из самых эмоциональных, страшных и в то же время живописных сцен — фрагмент встречи героя Федорова с волками в заснеженном лесу. Только на месте съемок выяснилось, что эти звери не поддаются дрессуре.
"Ты стоишь в глуши валдайских лесов в Новгородской области, а волки не работают, — вспоминает режиссер. — Сесть и задуматься на денек, как все решить, — нельзя, надо действовать быстро. Обманом и хитростью все же заставили их ходить по нашим маршрутам".
Природа тоже капризничала. Команда приехала садящийся снимать самолет под Калугу. Ждали семь дней на земле, и из них только полтора часа была летная погода. Изначально предполагался другой монтаж: короткие кадры, более агрессивные, чем у Нолана в "Дюнкерке". Но исходили из метеоусловий.
"В госпиталь Комлев попадает истощенным. Петя сам предложил не есть, чтобы выглядеть именно так. К концу съемочного пути он был доходягой. Потом картина остановилась из-за пандемии. И Федоров в домашних условиях голодал, потерял 18 килограмм, у него ребра торчали. Вот поэтому именно он сыграл главную роль, я был в нем уверен", — объясняет Давлетьяров.
По его словам, Федоров формирует сам себя, как скульптор: очень щепетильно относится к образу. Актер всегда следил за тем, какая у его персонажа была небритость, как выглядели ногти, — не упускал ни детали.
Единственное, что Федорову не удалось, — это самому испытать самолет, хотя опыт пилотирования у него был.
"Я сказал: "А если что-то произойдет? Кого я буду снимать?" Ему хватило испытаний на земле, самолеты пилотировали заслуженные летчики-испытатели", — говорит Давлетьяров. И напоминает, что антикварные машины по 7,5 тонны парили на бреющем полете несколько километров над замерзшей рекой.
Это высший пилотаж.
Аутентичная история
Несмотря на все трудности, "Летчик" выглядит даже не столько как исторический фильм, а скорее как очень убедительная реконструкция.
Например, сцены в Москве очень реалистичны. Во время съемок на улицах демонтировали современные дорожные знаки, автоматы для оплаты парковки, пригнали тридцать грузовиков со снегом. Атмосферу военных лет воссоздали с помощью заклеенных крест-накрест окон и настоящего аэростата, который применяли во время войны для заграждения.
"Мы должны были пойти и испытать все это. Люди, которые приходят в кинозал, хотят, чтобы мы на их глазах на кусочки разодрали себя, пролили кровь. Я понимал, что самым важным инструментом будет вызов себе. Без смелости за такой фильм браться нельзя", — рассказывает Федоров. На себе он проверил все, что преподавали на ОБЖ.
Добавьте к этому трогательное отношение главного героя к возлюбленной, его силу духа, волю к победе — и станет ясно, что "Летчик" будет близок и интересен любому зрителю.
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