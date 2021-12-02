https://ria.ru/20211202/kino-1761699011.html

Подвиг, ставший легендой: почему надо смотреть фильм "Летчик"

Подвиг, ставший легендой: почему надо смотреть фильм "Летчик" - РИА Новости, 02.12.2021

Подвиг, ставший легендой: почему надо смотреть фильм "Летчик"

Непросто снять картину о войне, которая станет зрелищной, реалистичной и одновременно трогательной. Но Ренату Давлетьярову с помощью Петра Федорова это удалось. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T08:00

2021-12-02T08:00

2021-12-02T08:13

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Непросто снять картину о войне, которая станет зрелищной, реалистичной и одновременно трогательной. Но Ренату Давлетьярову с помощью Петра Федорова это удалось. В фильме "Летчик" в центре сюжета — собирательный образ героя Второй мировой. О том, чем лента отличается от "Выжившего", как она получилась такой правдоподобной, на самом ли деле в кадре военная техника и почему фильм обязательно нужно посмотреть, — в материале РИА Новости.Идея фильмаЗамысел картины складывался постепенно. Для современного зрителя первой ассоциацией станет "Выживший" Алехандро Иньярриту, но все гораздо глубже. Более верная аналогия — "Повесть о настоящем человеке" и подвиг Алексея Маресьева.А на самом деле советских героев, вернувшихся в авиацию после ампутации ног, было девять. Их истории можно узнать в финальных титрах.Важно, что "Летчик" — не просто картина о войне (хотя реалистичный рисунок воздушных боев поражает: на экране настоящие самолеты и танки). Это еще и фильм о любви — именно мысль о родных и возлюбленной помогала главному герою Николаю Комлеву преодолеть испытания. На его примере авторы намеренно ясно и четко показывают, что разум сильнее тела.Создатели картины хотели, чтобы все было аутентично. Поэтому играют немецкие актеры, в кадре появляются дикие волки, а в массовых сценах снимались более 500 человек в подлинной одежде военного времени.Чтобы фильм получился искренним и настоящим, важно было правильно выбрать артистов на главные роли.Возлюбленную Комлева — артистку Московского театра оперетты Ольгу Гончарову, которую пилот по сюжету в первые месяцы войны спасает от грабителей, — сыграла Анна Пескова. Героиня ждет, поддерживает его желание вернуться на фронт и произносит проникновенную фразу: "Мой муж — летчик. А летчик должен летать".В снегах и льдахОднако замысел и воплощение идеи — разные вещи. Во время работы ждало много трудностей: от технических до погодных.Например, выяснилось, что в России нет ни одного специального стабилизирующего приспособления: ведь если крепишь камеру на самолет, то она дрожит, и оператор не видит изображения. Поэтому из Швейцарии заказывали устройство, в которое помещали камеру, крутящуюся на 360 градусов.Военная техника в кадре — самая настоящая! Для съемок воздушных боев использовали подлинный штурмовик Ил-2 эпохи Великой Отечественной войны. На этом самолете летал Валентин Скопинцев. Во время боевого задания двигатель повредили, и пилот посадил машину на лед.Карту, на которой отмечена точка посадки, Скопинцев оставил сыну. Тот после смерти отца занялся поиском самолета. Через несколько лет его обнаружили, отправили в Новосибирск на реставрацию. А потом восстановили и довели до летного состояния.Этот штурмовик и появится в кадре. А еще для картины построили макеты Ил-2 и "Мессершмиттов" в натуральную величину.Непросто было с животными. Одна из самых эмоциональных, страшных и в то же время живописных сцен — фрагмент встречи героя Федорова с волками в заснеженном лесу. Только на месте съемок выяснилось, что эти звери не поддаются дрессуре.Природа тоже капризничала. Команда приехала садящийся снимать самолет под Калугу. Ждали семь дней на земле, и из них только полтора часа была летная погода. Изначально предполагался другой монтаж: короткие кадры, более агрессивные, чем у Нолана в "Дюнкерке". Но исходили из метеоусловий.Как стать главным героемНо сложнее всего пришлось Петру Федорову, который хотел максимально правдоподобно показать человека, оказавшегося в военное время в такой экстремальной ситуации.Например, после опасного путешествия в лесах герой Федорова теряет вес. Снимали картину последовательно, поэтому актер решил голодать, чтобы выглядеть натурально."В госпиталь Комлев попадает истощенным. Петя сам предложил не есть, чтобы выглядеть именно так. К концу съемочного пути он был доходягой. Потом картина остановилась из-за пандемии. И Федоров в домашних условиях голодал, потерял 18 килограмм, у него ребра торчали. Вот поэтому именно он сыграл главную роль, я был в нем уверен", — объясняет Давлетьяров.По его словам, Федоров формирует сам себя, как скульптор: очень щепетильно относится к образу. Актер всегда следил за тем, какая у его персонажа была небритость, как выглядели ногти, — не упускал ни детали.Единственное, что Федорову не удалось, — это самому испытать самолет, хотя опыт пилотирования у него был."Я сказал: "А если что-то произойдет? Кого я буду снимать?" Ему хватило испытаний на земле, самолеты пилотировали заслуженные летчики-испытатели", — говорит Давлетьяров. И напоминает, что антикварные машины по 7,5 тонны парили на бреющем полете несколько километров над замерзшей рекой.Это высший пилотаж.Аутентичная историяНесмотря на все трудности, "Летчик" выглядит даже не столько как исторический фильм, а скорее как очень убедительная реконструкция.Например, сцены в Москве очень реалистичны. Во время съемок на улицах демонтировали современные дорожные знаки, автоматы для оплаты парковки, пригнали тридцать грузовиков со снегом. Атмосферу военных лет воссоздали с помощью заклеенных крест-накрест окон и настоящего аэростата, который применяли во время войны для заграждения.Что касается воздушных сцен с самолетами, то иногда кажется, будто сидишь в кабине пилота.Кроме того, в фильме есть намеки на психологическую драму: авторы поднимают вопрос о том, что движет человеком, оказавшимся в экстремальной ситуации."Мы должны были пойти и испытать все это. Люди, которые приходят в кинозал, хотят, чтобы мы на их глазах на кусочки разодрали себя, пролили кровь. Я понимал, что самым важным инструментом будет вызов себе. Без смелости за такой фильм браться нельзя", — рассказывает Федоров. На себе он проверил все, что преподавали на ОБЖ. Добавьте к этому трогательное отношение главного героя к возлюбленной, его силу духа, волю к победе — и станет ясно, что "Летчик" будет близок и интересен любому зрителю.

https://ria.ru/20211107/simfoniya-1757157117.html

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ренат давлетьяров, петр федоров, кристофер нолан, леонардо ди каприо, алехандро гонсалес иньярриту, знаменитости, кино и сериалы, россия