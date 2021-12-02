Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211202/kino-1761699011.html
Подвиг, ставший легендой: почему надо смотреть фильм "Летчик"
Подвиг, ставший легендой: почему надо смотреть фильм "Летчик" - РИА Новости, 02.12.2021
Подвиг, ставший легендой: почему надо смотреть фильм "Летчик"
Непросто снять картину о войне, которая станет зрелищной, реалистичной и одновременно трогательной. Но Ренату Давлетьярову с помощью Петра Федорова это удалось. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T08:00
2021-12-02T08:13
ренат давлетьяров
петр федоров
кристофер нолан
леонардо ди каприо
алехандро гонсалес иньярриту
знаменитости
кино и сериалы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761653417_39:0:3678:2047_1920x0_80_0_0_f73bf4d6217c02f15d1d57b069883e4a.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Непросто снять картину о войне, которая станет зрелищной, реалистичной и одновременно трогательной. Но Ренату Давлетьярову с помощью Петра Федорова это удалось. В фильме "Летчик" в центре сюжета — собирательный образ героя Второй мировой. О том, чем лента отличается от "Выжившего", как она получилась такой правдоподобной, на самом ли деле в кадре военная техника и почему фильм обязательно нужно посмотреть, — в материале РИА Новости.Идея фильмаЗамысел картины складывался постепенно. Для современного зрителя первой ассоциацией станет "Выживший" Алехандро Иньярриту, но все гораздо глубже. Более верная аналогия — "Повесть о настоящем человеке" и подвиг Алексея Маресьева.А на самом деле советских героев, вернувшихся в авиацию после ампутации ног, было девять. Их истории можно узнать в финальных титрах.Важно, что "Летчик" — не просто картина о войне (хотя реалистичный рисунок воздушных боев поражает: на экране настоящие самолеты и танки). Это еще и фильм о любви — именно мысль о родных и возлюбленной помогала главному герою Николаю Комлеву преодолеть испытания. На его примере авторы намеренно ясно и четко показывают, что разум сильнее тела.Создатели картины хотели, чтобы все было аутентично. Поэтому играют немецкие актеры, в кадре появляются дикие волки, а в массовых сценах снимались более 500 человек в подлинной одежде военного времени.Чтобы фильм получился искренним и настоящим, важно было правильно выбрать артистов на главные роли.Возлюбленную Комлева — артистку Московского театра оперетты Ольгу Гончарову, которую пилот по сюжету в первые месяцы войны спасает от грабителей, — сыграла Анна Пескова. Героиня ждет, поддерживает его желание вернуться на фронт и произносит проникновенную фразу: "Мой муж — летчик. А летчик должен летать".В снегах и льдахОднако замысел и воплощение идеи — разные вещи. Во время работы ждало много трудностей: от технических до погодных.Например, выяснилось, что в России нет ни одного специального стабилизирующего приспособления: ведь если крепишь камеру на самолет, то она дрожит, и оператор не видит изображения. Поэтому из Швейцарии заказывали устройство, в которое помещали камеру, крутящуюся на 360 градусов.Военная техника в кадре — самая настоящая! Для съемок воздушных боев использовали подлинный штурмовик Ил-2 эпохи Великой Отечественной войны. На этом самолете летал Валентин Скопинцев. Во время боевого задания двигатель повредили, и пилот посадил машину на лед.Карту, на которой отмечена точка посадки, Скопинцев оставил сыну. Тот после смерти отца занялся поиском самолета. Через несколько лет его обнаружили, отправили в Новосибирск на реставрацию. А потом восстановили и довели до летного состояния.Этот штурмовик и появится в кадре. А еще для картины построили макеты Ил-2 и "Мессершмиттов" в натуральную величину.Непросто было с животными. Одна из самых эмоциональных, страшных и в то же время живописных сцен — фрагмент встречи героя Федорова с волками в заснеженном лесу. Только на месте съемок выяснилось, что эти звери не поддаются дрессуре.Природа тоже капризничала. Команда приехала садящийся снимать самолет под Калугу. Ждали семь дней на земле, и из них только полтора часа была летная погода. Изначально предполагался другой монтаж: короткие кадры, более агрессивные, чем у Нолана в "Дюнкерке". Но исходили из метеоусловий.Как стать главным героемНо сложнее всего пришлось Петру Федорову, который хотел максимально правдоподобно показать человека, оказавшегося в военное время в такой экстремальной ситуации.Например, после опасного путешествия в лесах герой Федорова теряет вес. Снимали картину последовательно, поэтому актер решил голодать, чтобы выглядеть натурально."В госпиталь Комлев попадает истощенным. Петя сам предложил не есть, чтобы выглядеть именно так. К концу съемочного пути он был доходягой. Потом картина остановилась из-за пандемии. И Федоров в домашних условиях голодал, потерял 18 килограмм, у него ребра торчали. Вот поэтому именно он сыграл главную роль, я был в нем уверен", — объясняет Давлетьяров.По его словам, Федоров формирует сам себя, как скульптор: очень щепетильно относится к образу. Актер всегда следил за тем, какая у его персонажа была небритость, как выглядели ногти, — не упускал ни детали.Единственное, что Федорову не удалось, — это самому испытать самолет, хотя опыт пилотирования у него был."Я сказал: "А если что-то произойдет? Кого я буду снимать?" Ему хватило испытаний на земле, самолеты пилотировали заслуженные летчики-испытатели", — говорит Давлетьяров. И напоминает, что антикварные машины по 7,5 тонны парили на бреющем полете несколько километров над замерзшей рекой.Это высший пилотаж.Аутентичная историяНесмотря на все трудности, "Летчик" выглядит даже не столько как исторический фильм, а скорее как очень убедительная реконструкция.Например, сцены в Москве очень реалистичны. Во время съемок на улицах демонтировали современные дорожные знаки, автоматы для оплаты парковки, пригнали тридцать грузовиков со снегом. Атмосферу военных лет воссоздали с помощью заклеенных крест-накрест окон и настоящего аэростата, который применяли во время войны для заграждения.Что касается воздушных сцен с самолетами, то иногда кажется, будто сидишь в кабине пилота.Кроме того, в фильме есть намеки на психологическую драму: авторы поднимают вопрос о том, что движет человеком, оказавшимся в экстремальной ситуации."Мы должны были пойти и испытать все это. Люди, которые приходят в кинозал, хотят, чтобы мы на их глазах на кусочки разодрали себя, пролили кровь. Я понимал, что самым важным инструментом будет вызов себе. Без смелости за такой фильм браться нельзя", — рассказывает Федоров. На себе он проверил все, что преподавали на ОБЖ. Добавьте к этому трогательное отношение главного героя к возлюбленной, его силу духа, волю к победе — и станет ясно, что "Летчик" будет близок и интересен любому зрителю.
https://ria.ru/20211107/simfoniya-1757157117.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761653417_494:0:3223:2047_1920x0_80_0_0_3ce821e3c957cbd9dbcc6621c3f62269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ренат давлетьяров, петр федоров, кристофер нолан, леонардо ди каприо, алехандро гонсалес иньярриту, знаменитости, кино и сериалы, россия
08:00 02.12.2021 (обновлено: 08:13 02.12.2021)
 

Подвиг, ставший легендой: почему надо смотреть фильм "Летчик"

© Централ ПартнершипКадр из фильма "Летчик"
Кадр из фильма Летчик
© Централ Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Непросто снять картину о войне, которая станет зрелищной, реалистичной и одновременно трогательной. Но Ренату Давлетьярову с помощью Петра Федорова это удалось. В фильме "Летчик" в центре сюжета — собирательный образ героя Второй мировой. О том, чем лента отличается от "Выжившего", как она получилась такой правдоподобной, на самом ли деле в кадре военная техника и почему фильм обязательно нужно посмотреть, — в материале РИА Новости.

Идея фильма

"Есть "Катюша", Т-34, про которые знают все, и Ил-2. Это же была супермашина во время Второй мировой! Я понял, что про летчиков Ил-2 нет фильмов. Должна быть история о человеке, который в ситуации жизни и смерти максимально мобилизуется. И проявляются все его качества. Интересно снимать, наблюдать, сопереживать", — рассказал РИА Новости режиссер Ренат Давлетьяров.

© Централ ПартнершипКадр из фильма "Летчик"
Кадр из фильма Летчик
1 из 2
Кадр из фильма "Летчик"
© Централ Партнершип
© АМЕДИА (2018)

Сцена из фильма "Т-34"

Кадр из фильма Т-34
2 из 2

Сцена из фильма "Т-34"

© АМЕДИА (2018)
1 из 2
Кадр из фильма "Летчик"
© Централ Партнершип
2 из 2

Сцена из фильма "Т-34"

© АМЕДИА (2018)
Замысел картины складывался постепенно. Для современного зрителя первой ассоциацией станет "Выживший" Алехандро Иньярриту, но все гораздо глубже. Более верная аналогия — "Повесть о настоящем человеке" и подвиг Алексея Маресьева.
© Мосфильм (1948)Кадр из фильма "Повесть о настоящем человеке"
Кадр из фильма Повесть о настоящем человеке
1 из 2
Кадр из фильма "Повесть о настоящем человеке"
© Мосфильм (1948)
© Anonymous Content (2015)

Ди Каприо в фильме "Выживший"

Кадр из фильма Выживший
2 из 2

Ди Каприо в фильме "Выживший"

© Anonymous Content (2015)
1 из 2
Кадр из фильма "Повесть о настоящем человеке"
© Мосфильм (1948)
2 из 2

Ди Каприо в фильме "Выживший"

© Anonymous Content (2015)
А на самом деле советских героев, вернувшихся в авиацию после ампутации ног, было девять. Их истории можно узнать в финальных титрах.
Важно, что "Летчик" — не просто картина о войне (хотя реалистичный рисунок воздушных боев поражает: на экране настоящие самолеты и танки). Это еще и фильм о любви — именно мысль о родных и возлюбленной помогала главному герою Николаю Комлеву преодолеть испытания. На его примере авторы намеренно ясно и четко показывают, что разум сильнее тела.
© Централ ПартнершипКадр из фильма "Летчик"
Кадр из фильма Летчик
© Централ Партнершип
Кадр из фильма "Летчик"
Создатели картины хотели, чтобы все было аутентично. Поэтому играют немецкие актеры, в кадре появляются дикие волки, а в массовых сценах снимались более 500 человек в подлинной одежде военного времени.
Чтобы фильм получился искренним и настоящим, важно было правильно выбрать артистов на главные роли.

"Картина физиологически очень сложная. Я понимал, что человек должен, не задумываясь, со льдины прыгать в холодную воду, в одном кадре сниматься с живыми волками, тонуть в сугробах и есть сырую замороженную рыбу. Я подумал: кто это сыграет? Кто, кроме Пети Федорова?" — говорит Давлетьяров.

© Централ ПартнершипФедоров в фильме "Летчик"
Кадр из фильма Летчик
© Централ Партнершип
Федоров в фильме "Летчик"
Возлюбленную Комлева — артистку Московского театра оперетты Ольгу Гончарову, которую пилот по сюжету в первые месяцы войны спасает от грабителей, — сыграла Анна Пескова. Героиня ждет, поддерживает его желание вернуться на фронт и произносит проникновенную фразу: "Мой муж — летчик. А летчик должен летать".
© Централ ПартнершипКадр из фильма "Летчик"
Кадр из фильма Летчик
© Централ Партнершип
Кадр из фильма "Летчик"

В снегах и льдах

Однако замысел и воплощение идеи — разные вещи. Во время работы ждало много трудностей: от технических до погодных.

"Это моя самая тяжелая картина. Не было ни одного легкого дня. Самолеты очень сложно снимать: они маневрируют, стреляют", — признается Давлетьяров.

© Централ ПартнершипКадр из фильма "Летчик"
Кадр из фильма Летчик
© Централ Партнершип
Кадр из фильма "Летчик"
Например, выяснилось, что в России нет ни одного специального стабилизирующего приспособления: ведь если крепишь камеру на самолет, то она дрожит, и оператор не видит изображения.
Поэтому из Швейцарии заказывали устройство, в которое помещали камеру, крутящуюся на 360 градусов.
Военная техника в кадре — самая настоящая! Для съемок воздушных боев использовали подлинный штурмовик Ил-2 эпохи Великой Отечественной войны. На этом самолете летал Валентин Скопинцев. Во время боевого задания двигатель повредили, и пилот посадил машину на лед.
Карту, на которой отмечена точка посадки, Скопинцев оставил сыну. Тот после смерти отца занялся поиском самолета. Через несколько лет его обнаружили, отправили в Новосибирск на реставрацию. А потом восстановили и довели до летного состояния.
© Централ ПартнершипКадр из фильма "Летчик"
Кадр из фильма Летчик
© Централ Партнершип
Кадр из фильма "Летчик"
Этот штурмовик и появится в кадре. А еще для картины построили макеты Ил-2 и "Мессершмиттов" в натуральную величину.
Непросто было с животными. Одна из самых эмоциональных, страшных и в то же время живописных сцен — фрагмент встречи героя Федорова с волками в заснеженном лесу. Только на месте съемок выяснилось, что эти звери не поддаются дрессуре.
© Централ ПартнершипКадр из фильма "Летчик"
Кадр из фильма Летчик
1 из 2
Кадр из фильма "Летчик"
© Централ Партнершип
© Централ Партнершип

Сцена из фильма "Летчик"

Кадр из фильма Летчик
2 из 2

Сцена из фильма "Летчик"

© Централ Партнершип
1 из 2
Кадр из фильма "Летчик"
© Централ Партнершип
2 из 2

Сцена из фильма "Летчик"

© Централ Партнершип

"Ты стоишь в глуши валдайских лесов в Новгородской области, а волки не работают, — вспоминает режиссер. — Сесть и задуматься на денек, как все решить, — нельзя, надо действовать быстро. Обманом и хитростью все же заставили их ходить по нашим маршрутам".

Природа тоже капризничала. Команда приехала садящийся снимать самолет под Калугу. Ждали семь дней на земле, и из них только полтора часа была летная погода. Изначально предполагался другой монтаж: короткие кадры, более агрессивные, чем у Нолана в "Дюнкерке". Но исходили из метеоусловий.
© Canal+ [fr] (2017)Кадр из фильма "Дюнкерк"
Кадр из фильма Дюнкерк
© Canal+ [fr] (2017)
Кадр из фильма "Дюнкерк"

Как стать главным героем

Но сложнее всего пришлось Петру Федорову, который хотел максимально правдоподобно показать человека, оказавшегося в военное время в такой экстремальной ситуации.
Например, после опасного путешествия в лесах герой Федорова теряет вес. Снимали картину последовательно, поэтому актер решил голодать, чтобы выглядеть натурально.
© Централ ПартнершипФедоров и Пескова в фильме "Летчик"
Кадр из фильма Летчик
© Централ Партнершип
Федоров и Пескова в фильме "Летчик"
"В госпиталь Комлев попадает истощенным. Петя сам предложил не есть, чтобы выглядеть именно так. К концу съемочного пути он был доходягой. Потом картина остановилась из-за пандемии. И Федоров в домашних условиях голодал, потерял 18 килограмм, у него ребра торчали. Вот поэтому именно он сыграл главную роль, я был в нем уверен", — объясняет Давлетьяров.
По его словам, Федоров формирует сам себя, как скульптор: очень щепетильно относится к образу. Актер всегда следил за тем, какая у его персонажа была небритость, как выглядели ногти, — не упускал ни детали.
Единственное, что Федорову не удалось, — это самому испытать самолет, хотя опыт пилотирования у него был.
"Я сказал: "А если что-то произойдет? Кого я буду снимать?" Ему хватило испытаний на земле, самолеты пилотировали заслуженные летчики-испытатели", — говорит Давлетьяров. И напоминает, что антикварные машины по 7,5 тонны парили на бреющем полете несколько километров над замерзшей рекой.
Это высший пилотаж.

Аутентичная история

Несмотря на все трудности, "Летчик" выглядит даже не столько как исторический фильм, а скорее как очень убедительная реконструкция.
Например, сцены в Москве очень реалистичны. Во время съемок на улицах демонтировали современные дорожные знаки, автоматы для оплаты парковки, пригнали тридцать грузовиков со снегом. Атмосферу военных лет воссоздали с помощью заклеенных крест-накрест окон и настоящего аэростата, который применяли во время войны для заграждения.
© Централ ПартнершипФедоров и Пескова в фильме "Летчик"
Кадр из фильма Летчик
© Централ Партнершип
Федоров и Пескова в фильме "Летчик"
Что касается воздушных сцен с самолетами, то иногда кажется, будто сидишь в кабине пилота.

"Можно было сделать картину немного похожей на компьютерную игру, но мне хотелось снять предельно реалистично", — поясняет Давлетьяров.

Кроме того, в фильме есть намеки на психологическую драму: авторы поднимают вопрос о том, что движет человеком, оказавшимся в экстремальной ситуации.
© Централ ПартнершипКадр из фильма "Летчик"
Кадр из фильма Летчик
© Централ Партнершип
Кадр из фильма "Летчик"
"Мы должны были пойти и испытать все это. Люди, которые приходят в кинозал, хотят, чтобы мы на их глазах на кусочки разодрали себя, пролили кровь. Я понимал, что самым важным инструментом будет вызов себе. Без смелости за такой фильм браться нельзя", — рассказывает Федоров. На себе он проверил все, что преподавали на ОБЖ.
Добавьте к этому трогательное отношение главного героя к возлюбленной, его силу духа, волю к победе — и станет ясно, что "Летчик" будет близок и интересен любому зрителю.
Актриса Елизавета Боярская в роли Преображенской в сериале Седьмая симфония
7 ноября, 08:00Культура
Как исполняли Седьмую симфонию в Ленинграде: сериал с Гуськовым и Боярской
 
КультураРенат ДавлетьяровПетр ФедоровКристофер НоланЛеонардо Ди КаприоАлехандро Гонсалес ИньярритуЗнаменитостиКино и сериалыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56Минск может нарастить численность армии, заявил Лукашенко
10:54В Крыму у украинских диверсантов нет никаких шансов, заявил Аксенов
10:51Украинский журналист заявил, что Россия не боится новых санкций США
10:50Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения
10:50Лебедев рассказал о возросшей нагрузке на российские суды
10:48Из аэропорта Владивостока вылетели задержанные из-за непогоды рейсы
10:43Самая молодая в мире летчица, совершая кругосветку, прибыла во Владивосток
10:40На "Листвяжной" развернули буровые установки для ликвидации последствий ЧП
10:36Пострадавшим и семьям погибших на шахте выплатили еще 379 миллионов рублей
10:36Истязавшего сироту экс-сотрудника социального центра Петербурга ждет суд
10:30Суд отложил рассмотрение жалобы на арест приморского депутата Самсонова
10:26В Минздраве сообщили о росте материнской смертности от COVID-19 в России
10:24РКН анонсировал введение централизованного управления над VPN-сервисами
10:22Власти Приморья опровергли сообщения об отмене QR-кодов для посещения ТЦ
10:19Осужденный за убийство жены фотограф Лошагин обжаловал отказ в УДО
10:18Эксперт оценил перспективы создания единой валюты в России и Белоруссии
10:18В Омске женщина подала иск к директору ТЦ, куда ее не пустили без QR-кода
10:14Политолог назвал слова Зеленского о подготовке переворота угрозой оппозиции
10:11Папа Римский начинает исторический визит на Кипр и в Грецию
10:11Умер известный фоторепортер Игорь Зарембо
Лента новостейМолния
Минск может нарастить численность армии, заявил ЛукашенкоВ Крыму у украинских диверсантов нет никаких шансов, заявил АксеновУкраинский журналист заявил, что Россия не боится новых санкций СШАЛукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные ученияЛебедев рассказал о возросшей нагрузке на российские судыИз аэропорта Владивостока вылетели задержанные из-за непогоды рейсыСамая молодая в мире летчица, совершая кругосветку, прибыла во ВладивостокНа "Листвяжной" развернули буровые установки для ликвидации последствий ЧППострадавшим и семьям погибших на шахте выплатили еще 379 миллионов рублейИстязавшего сироту экс-сотрудника социального центра Петербурга ждет судСуд отложил рассмотрение жалобы на арест приморского депутата СамсоноваВ Минздраве сообщили о росте материнской смертности от COVID-19 в РоссииРКН анонсировал введение централизованного управления над VPN-сервисамиВласти Приморья опровергли сообщения об отмене QR-кодов для посещения ТЦОсужденный за убийство жены фотограф Лошагин обжаловал отказ в УДОЭксперт оценил перспективы создания единой валюты в России и БелоруссииВ Омске женщина подала иск к директору ТЦ, куда ее не пустили без QR-кодаПолитолог назвал слова Зеленского о подготовке переворота угрозой оппозицииПапа Римский начинает исторический визит на Кипр и в ГрециюУмер известный фоторепортер Игорь Зарембо