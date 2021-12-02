https://ria.ru/20211202/kibermoshenniki-1761757022.html
ЦБ оценил ущерб клиентов банков от кибермошенников в III квартале
ЦБ оценил ущерб клиентов банков от кибермошенников в III квартале - РИА Новости, 02.12.2021
ЦБ оценил ущерб клиентов банков от кибермошенников в III квартале
Кибермошенники в прошлом квартале похитили у клиентов российских банков на 18,5% больше денег, чем год назад, - более 3,2 миллиарда рублей, следует из... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T09:55
2021-12-02T09:55
2021-12-02T09:55
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Кибермошенники в прошлом квартале похитили у клиентов российских банков на 18,5% больше денег, чем год назад, - более 3,2 миллиарда рублей, следует из материалов Банка России.По данным регулятора, количество операций без согласия клиентов за квартал выросло в 1,4 раза в годовом выражении, до 256,2 тысячи, а их объем подскочил на 18,5% - до 3,206 миллиарда рублей.В то же время доля социальной инженерии в таких операциях в июле-сентябре упала до 41% с 63,8% годом ранее и 47% во втором квартале текущего года. При этом доля возвращенных средств от всего объема похищенных мошенниками денег снизилась в годовом выражении на 5,4 процентного пункта, до 7,7%, однако в квартальном выросла - на 0,3 процентного пункта.
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), россия
ЦБ оценил ущерб клиентов банков от кибермошенников в III квартале
Кибермошенники в III квартале похитили у клиентов российских банков 3,2 миллиарда рублей