https://ria.ru/20211202/khakasiya-1761779490.html

В Хакасии женщину обвинили в попытке убить внука

В Хакасии женщину обвинили в попытке убить внука - РИА Новости, 02.12.2021

В Хакасии женщину обвинили в попытке убить внука

Женщина в Хакасии обвиняется в покушении на убийство малолетнего внука, которому она нанесла множественные ножевые ранения, сообщает пресс-служба управления СК... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:44

2021-12-02T11:44

2021-12-02T11:44

происшествия

республика хакасия

усть-абаканский район

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 2 дек - РИА Новости. Женщина в Хакасии обвиняется в покушении на убийство малолетнего внука, которому она нанесла множественные ножевые ранения, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.По данным следствия, в ноябре текущего года 46-летняя жительница поселка Усть-Абакан в Хакасии в состоянии алкогольного опьянения присматривала за своим внуком и нанесла ему множественные ножевые ранения в область лица, шеи и грудной клетки. Еще один ребенок – девочка – сообщила соседям, они остановили женщину. Родители ребенка в это время были на работе. Пострадавший ребенок в больнице – его жизни ничто не угрожает. Ребенку на момент покушения был один год и 11 месяцев. Женщина задержана и арестована."В Республике Хакасия возбуждены уголовные дела о покушении на убийство малолетнего ребенка и халатности должностных лиц органов системы профилактики. <…> В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение 46-летней жительнице поселка Усть-Абакан Усть-Абаканского района - бабушке пострадавшего ребенка", - говорится в сообщении.Следователи установили, что семья, в которой воспитывался пострадавший мальчик, состояла на профилактическом учете и находилась в социально опасном положении. Родители неоднократно привлекались к административной ответственности, мать ребенка перекладывала обязанности по присмотру за детьми на свою мать, злоупотреблявшую спиртным."Очевидно, что данная семья являлась неблагополучной. Между тем, со стороны должностных лиц отдела опеки и попечительства управления образования администрации Усть-Абаканского района не было принято комплекса мер по обеспечению и защите прав и законных интересов малолетнего ребенка, что повлекло возможность совершения особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211108/sud-1758058527.html

https://ria.ru/20211023/rostov-1755921299.html

республика хакасия

усть-абаканский район

красноярский край

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происшествия, республика хакасия, усть-абаканский район, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)