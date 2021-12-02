https://ria.ru/20211202/ischeznovenie-1761790588.html
В Подмосковье пропал подросток
В Подмосковье пропал подросток - РИА Новости, 02.12.2021
В Подмосковье пропал подросток
В Подмосковье завели уголовное дело об убийстве из-за пропажи 17-летнего подростка после празднования дня рождения у друзей в Ногинске, сообщила журналистам в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:28
2021-12-02T12:28
2021-12-02T15:47
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Подмосковье завели уголовное дело об убийстве из-за пропажи 17-летнего подростка после празднования дня рождения у друзей в Ногинске, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, 30 ноября полицейским Ногинска поступила информация о том, что 17-летний москвич уехал 27-го числа того же месяца со знакомыми в Богородский городской округ Подмосковья на празднование дня рождения. Вечером юноша ушел с праздника и больше не выходил на связь."Принимая во внимание возраст подростка и внезапность его исчезновения, а также с целью проведения комплекса следственных действий и розыскных мероприятий..., возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ) ("Убийство")", - сказала Врадий. По ее словам, следователи делают все необходимое для поиска подростка.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подростка зовут Николай Демин. О пропаже в полицию сообщил его опекун.
https://ria.ru/20211028/deti-1756614346.html
ногинск
московская область (подмосковье)
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий
12:28 02.12.2021 (обновлено: 15:47 02.12.2021)
В Подмосковье пропал подросток
В Ногинске 17-летний подросток пропал после празднования дня рождения у друзей