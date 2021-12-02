https://ria.ru/20211202/inklyuziya-1761777449.html

ЯсноПонятно. Как музеи, театры и библиотеки становятся инклюзивными?

ЯсноПонятно. Как музеи, театры и библиотеки становятся инклюзивными? - РИА Новости, 02.12.2021

ЯсноПонятно. Как музеи, театры и библиотеки становятся инклюзивными?

Инклюзия в культурном пространстве подразумевает создание доступной среды для абсолютно любого человека. Незрячий человек может получить удовольствие от кино. Люди с расстройством аутистического спектра — с комфортом сходить в библиотеку. А нарушения, связанные с опорно-двигательным аппаратом, перестают быть помехой для посещения музея.

2021-12-02T12:00

2021-12-02T12:00

2021-12-02T12:00

яснопонятно

общество

образование

искусство

инклюзия

подкаст

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ЯсноПонятно. Как музеи, театры и библиотеки становятся инклюзивными? Инклюзия в культурном пространстве подразумевает создание доступной среды для абсолютно любого человека. Незрячий человек может получить удовольствие от кино. Люди с расстройством аутистического спектра — с комфортом сходить в библиотеку. А нарушения, связанные с опорно-двигательным аппаратом, перестают быть помехой для посещения музея. audio/mpeg

ЯсноПонятно. Как музеи, театры и библиотеки становятся инклюзивными? Инклюзия в культурном пространстве подразумевает создание доступной среды для абсолютно любого человека. Незрячий человек может получить удовольствие от кино. Люди с расстройством аутистического спектра — с комфортом сходить в библиотеку. А нарушения, связанные с опорно-двигательным аппаратом, перестают быть помехой для посещения музея. audio/mpeg

О том, как делают инклюзивными культурные объекты, рассказала Юлия Наумова — руководитель Лаборатории инклюзивных и социальных практик Российской государственной библиотеки для молодежи.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, образование, искусство, инклюзия, подкаст, аудио