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ЯсноПонятно. Как музеи, театры и библиотеки становятся инклюзивными?
ЯсноПонятно. Как музеи, театры и библиотеки становятся инклюзивными? - РИА Новости, 02.12.2021
ЯсноПонятно. Как музеи, театры и библиотеки становятся инклюзивными?
Инклюзия в культурном пространстве подразумевает создание доступной среды для абсолютно любого человека. Незрячий человек может получить удовольствие от кино. Люди с расстройством аутистического спектра — с комфортом сходить в библиотеку. А нарушения, связанные с опорно-двигательным аппаратом, перестают быть помехой для посещения музея.
2021-12-02T12:00
2021-12-02T12:00
2021-12-02T12:00
яснопонятно
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образование
искусство
инклюзия
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ЯсноПонятно. Как музеи, театры и библиотеки становятся инклюзивными?
Инклюзия в культурном пространстве подразумевает создание доступной среды для абсолютно любого человека. Незрячий человек может получить удовольствие от кино. Люди с расстройством аутистического спектра — с комфортом сходить в библиотеку. А нарушения, связанные с опорно-двигательным аппаратом, перестают быть помехой для посещения музея.
audio/mpeg
ЯсноПонятно. Как музеи, театры и библиотеки становятся инклюзивными?
Инклюзия в культурном пространстве подразумевает создание доступной среды для абсолютно любого человека. Незрячий человек может получить удовольствие от кино. Люди с расстройством аутистического спектра — с комфортом сходить в библиотеку. А нарушения, связанные с опорно-двигательным аппаратом, перестают быть помехой для посещения музея.
audio/mpeg
О том, как делают инклюзивными культурные объекты, рассказала Юлия Наумова — руководитель Лаборатории инклюзивных и социальных практик Российской государственной библиотеки для молодежи.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, образование, искусство, инклюзия, подкаст, аудио
ЯсноПонятно. Как музеи, театры и библиотеки становятся инклюзивными?
Инклюзия в культурном пространстве подразумевает создание доступной среды для абсолютно любого человека. Незрячий человек может получить удовольствие от кино. Люди с расстройством аутистического спектра — с комфортом сходить в библиотеку. А нарушения, связанные с опорно-двигательным аппаратом, перестают быть помехой для посещения музея.