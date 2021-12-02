https://ria.ru/20211202/inflyatsiya-1761796814.html

В Кремле прокомментировали темпы инфляции в России

В Кремле прокомментировали темпы инфляции в России - РИА Новости, 02.12.2021

В Кремле прокомментировали темпы инфляции в России

Высокая инфляция является предметом озабоченности властей РФ, вопрос обсуждается на совещаниях у президента, кабмин принимает меры, инфляция в РФ выше, чем... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:58

2021-12-02T12:58

2021-12-02T13:04

экономика

инфляция

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Высокая инфляция является предметом озабоченности властей РФ, вопрос обсуждается на совещаниях у президента, кабмин принимает меры, инфляция в РФ выше, чем запланировано, но ситуацию удается амортизировать и не допустить резких скачков цен, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Резкого всплеска инфляции нет, сама по себе инфляция высокая - да, это предмет озабоченности. И этим занимаются, это постоянный вопрос повестки дня президента и правительства. И это постоянно обсуждается на совещаниях по экономическим вопросам. И, действительно, принимаемые правительством меры позволяют избежать резких скачков, но да, инфляция высокая, она выше, чем хотелось бы, выше, чем запланировано", - сказал Песков.По его словам, это имеет свои негативные последствия, но работа ведется, "и по крайней мере удаётся амортизировать эту ситуацию и не допускать резких скачков".По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 29 ноября ускорилась до 8,38% с 8,05% неделей ранее.

https://ria.ru/20211201/obval-1761560512.html

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экономика, инфляция, россия, дмитрий песков