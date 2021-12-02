https://ria.ru/20211202/hbo-1761794738.html

"Ми-ми-мишки" и не только: HBO Max начал показ российских мультсериалов

"Ми-ми-мишки" и не только: HBO Max начал показ российских мультсериалов - РИА Новости, 02.12.2021

"Ми-ми-мишки" и не только: HBO Max начал показ российских мультсериалов

Стриминговый сервис HBO Max начал показ российских мультсериалов "Ми-ми-мишки", "Лео и Тиг" и "Четверо в кубе", сообщили в пресс-службе анимационной студии... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:25

2021-12-02T14:25

2021-12-02T14:25

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Стриминговый сервис HBO Max начал показ российских мультсериалов "Ми-ми-мишки", "Лео и Тиг" и "Четверо в кубе", сообщили в пресс-службе анимационной студии "Паровоз". Теперь эти детские шоу стали доступны для зрителей из Латинской Америки, стран Карибского бассейна и Центральной Америки. Сериалы полностью адаптированы для зарубежной аудитории и переведены на несколько языков: английский, испанский и португальский.По словам гендиректора "Паровоза" Антона Сметанкина, для студии это "знаковое событие". "Радует, что сделка пакетная, в ней задействованы сразу три проекта из портфолио нашей студии", — отметил Сметанкин.Анимационный сериал "Ми-ми-мишки" любят многие юные зрители из России. В нем рассказывают о приключениях медвежат по имени Кеша и Белая Тучка, а также Лисички, Цыпа и других. Они знакомят детей с окружающим миром и самыми разнообразными предметами и объясняют, из чего они сделаны и для чего нужны. В "Лео и Тиг" главные герои — леопард Лео и тигренок Тиг. Жизнь этих зверят тоже полна приключений. Вместе с друзьями они борются со страхами и помогают друг другу. "Четверо в кубе" — мультсериал об инопланетянах кубической формы, которые попадают на нашу планету после крушения своего корабля. На Земле они знакомятся с девочкой Лерой, и теперь четверка оптимистичных кубиков пытается привыкнуть к новой жизни.

https://ria.ru/20210804/khranitelichudes-1744316052.html

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центральная америка, hbo, новости культуры, кино и сериалы, карибский бассейн