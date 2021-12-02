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В Кремле прокомментировали договор с Белоруссией по газу
В Кремле прокомментировали договор с Белоруссией по газу - РИА Новости, 02.12.2021
В Кремле прокомментировали договор с Белоруссией по газу
Низкие цены на газ для Белоруссии - это плюс для белорусского народа от союзной интеграции двух стран, это предусмотрено подписанными программами, заявил... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:01
2021-12-02T13:17
белоруссия
экономика
в мире
природный газ
европа
дмитрий песков
газпром
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Низкие цены на газ для Белоруссии - это плюс для белорусского народа от союзной интеграции двух стран, это предусмотрено подписанными программами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Газпром" и правительство Белоруссии 1 декабря подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в 2022 году, согласно документу, они остаются на уровне 2021 года."Дело в том, что это предусмотрено в том числе и подписанными программами. Вы знаете, что в плане как раз интеграционных процессов там прописаны особые цены для Белоруссии. В данном случае, конечно, Белоруссия стоит особняком, отдельно от других стран, которые приобретают российский природный газ. И она определенно пользуется привилегиями и преимуществами", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов объяснить, в чем заключается экономическая целесообразность такого решения с учетом более высоких цен на газ в Европе."Это именно то, что интеграция в данном случае дает для Белоруссии. Это продукт этой самой продвинутой интеграции для Белоруссии и белорусского народа", - добавил он, утвердительно ответив на уточняющий вопрос, что об экономической целесообразности тут речи не идет.Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.
https://ria.ru/20211201/gaz-1761635341.html
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белоруссия, экономика, в мире, природный газ, европа, дмитрий песков, газпром, россия
13:01 02.12.2021 (обновлено: 13:17 02.12.2021)
 
В Кремле прокомментировали договор с Белоруссией по газу

Песков назвал низкие цены на газ для Белоруссии плюсом для белорусов от союзной интеграции

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе
Газораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Низкие цены на газ для Белоруссии - это плюс для белорусского народа от союзной интеграции двух стран, это предусмотрено подписанными программами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Газпром" и правительство Белоруссии 1 декабря подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в 2022 году, согласно документу, они остаются на уровне 2021 года.
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"Дело в том, что это предусмотрено в том числе и подписанными программами. Вы знаете, что в плане как раз интеграционных процессов там прописаны особые цены для Белоруссии. В данном случае, конечно, Белоруссия стоит особняком, отдельно от других стран, которые приобретают российский природный газ. И она определенно пользуется привилегиями и преимуществами", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов объяснить, в чем заключается экономическая целесообразность такого решения с учетом более высоких цен на газ в Европе.
"Это именно то, что интеграция в данном случае дает для Белоруссии. Это продукт этой самой продвинутой интеграции для Белоруссии и белорусского народа", - добавил он, утвердительно ответив на уточняющий вопрос, что об экономической целесообразности тут речи не идет.
Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.
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БелоруссияЭкономикаВ миреПриродный газЕвропаДмитрий ПесковГазпромРоссия
 
 
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