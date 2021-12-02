https://ria.ru/20211202/gaz-1761797739.html

В Кремле прокомментировали договор с Белоруссией по газу

В Кремле прокомментировали договор с Белоруссией по газу - РИА Новости, 02.12.2021

В Кремле прокомментировали договор с Белоруссией по газу

Низкие цены на газ для Белоруссии - это плюс для белорусского народа от союзной интеграции двух стран, это предусмотрено подписанными программами, заявил... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:01

2021-12-02T13:01

2021-12-02T13:17

белоруссия

экономика

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природный газ

европа

дмитрий песков

газпром

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Низкие цены на газ для Белоруссии - это плюс для белорусского народа от союзной интеграции двух стран, это предусмотрено подписанными программами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Газпром" и правительство Белоруссии 1 декабря подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в 2022 году, согласно документу, они остаются на уровне 2021 года."Дело в том, что это предусмотрено в том числе и подписанными программами. Вы знаете, что в плане как раз интеграционных процессов там прописаны особые цены для Белоруссии. В данном случае, конечно, Белоруссия стоит особняком, отдельно от других стран, которые приобретают российский природный газ. И она определенно пользуется привилегиями и преимуществами", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов объяснить, в чем заключается экономическая целесообразность такого решения с учетом более высоких цен на газ в Европе."Это именно то, что интеграция в данном случае дает для Белоруссии. Это продукт этой самой продвинутой интеграции для Белоруссии и белорусского народа", - добавил он, утвердительно ответив на уточняющий вопрос, что об экономической целесообразности тут речи не идет.Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.

https://ria.ru/20211201/gaz-1761635341.html

https://ria.ru/20211202/potok-1761741208.html

белоруссия

европа

россия

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белоруссия, экономика, в мире, природный газ, европа, дмитрий песков, газпром, россия