https://ria.ru/20211202/frantsiya-1761805847.html

YouTube ввел возрастной лимит для просмотра видеообращения Земмура

YouTube ввел возрастной лимит для просмотра видеообращения Земмура - РИА Новости, 02.12.2021

YouTube ввел возрастной лимит для просмотра видеообращения Земмура

Видеообращение журналиста и писателя крайне правых взглядов Эрика Земмура о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции в YouTube теперь недоступно... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:31

2021-12-02T13:31

2021-12-02T13:31

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люк бессон

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эрик земмур

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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Видеообращение журналиста и писателя крайне правых взглядов Эрика Земмура о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции в YouTube теперь недоступно для несовершеннолетних.При попытке посмотреть видеоролик пользователя просят войти в аккаунт, чтобы подтвердить свой возраст, поскольку "видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей."По данным телеканала BFMTV, эти ограничения действуют с 1 декабря."Правила YouTube в принципе запрещают шокирующий и жестокий контент. В случае, когда видео содержит материал, который не адаптирован для всех пользователей, мы стремимся наложить возрастное ограничение, чтобы их защитить", - приводит телеканал слова представителя YouTube.Ранее BFMTV сообщил, что в видеообращении Земмура были использованы клипы из интервью с актерами и известных фильмов, в частности, "На последнем дыхании" Жан-Люка Годара и "Жанна д'Арк" Люка Бессона. Компании, которым принадлежат права на эти кинокартины, заявили, что команда кандидата в президенты не запрашивала разрешение на использование этих материалов.

https://ria.ru/20211201/frantsiya-1761651907.html

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в мире, технологии, франция, люк бессон, youtube, эрик земмур