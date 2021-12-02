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https://ria.ru/20211202/frantsiya-1761805847.html
YouTube ввел возрастной лимит для просмотра видеообращения Земмура
YouTube ввел возрастной лимит для просмотра видеообращения Земмура - РИА Новости, 02.12.2021
YouTube ввел возрастной лимит для просмотра видеообращения Земмура
Видеообращение журналиста и писателя крайне правых взглядов Эрика Земмура о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции в YouTube теперь недоступно... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:31
2021-12-02T13:31
в мире
технологии
франция
люк бессон
youtube
эрик земмур
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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Видеообращение журналиста и писателя крайне правых взглядов Эрика Земмура о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции в YouTube теперь недоступно для несовершеннолетних.При попытке посмотреть видеоролик пользователя просят войти в аккаунт, чтобы подтвердить свой возраст, поскольку "видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей."По данным телеканала BFMTV, эти ограничения действуют с 1 декабря."Правила YouTube в принципе запрещают шокирующий и жестокий контент. В случае, когда видео содержит материал, который не адаптирован для всех пользователей, мы стремимся наложить возрастное ограничение, чтобы их защитить", - приводит телеканал слова представителя YouTube.Ранее BFMTV сообщил, что в видеообращении Земмура были использованы клипы из интервью с актерами и известных фильмов, в частности, "На последнем дыхании" Жан-Люка Годара и "Жанна д'Арк" Люка Бессона. Компании, которым принадлежат права на эти кинокартины, заявили, что команда кандидата в президенты не запрашивала разрешение на использование этих материалов.
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в мире, технологии, франция, люк бессон, youtube, эрик земмур
13:31 02.12.2021
 
YouTube ввел возрастной лимит для просмотра видеообращения Земмура

YouTube ввел возрастной лимит для просмотра видеообращения кандидата в президенты Франции

CC0 / StockSnap / Логотип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
CC0 / StockSnap /
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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Видеообращение журналиста и писателя крайне правых взглядов Эрика Земмура о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции в YouTube теперь недоступно для несовершеннолетних.
При попытке посмотреть видеоролик пользователя просят войти в аккаунт, чтобы подтвердить свой возраст, поскольку "видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей."
По данным телеканала BFMTV, эти ограничения действуют с 1 декабря.
"Правила YouTube в принципе запрещают шокирующий и жестокий контент. В случае, когда видео содержит материал, который не адаптирован для всех пользователей, мы стремимся наложить возрастное ограничение, чтобы их защитить", - приводит телеканал слова представителя YouTube.
Ранее BFMTV сообщил, что в видеообращении Земмура были использованы клипы из интервью с актерами и известных фильмов, в частности, "На последнем дыхании" Жан-Люка Годара и "Жанна д'Арк" Люка Бессона. Компании, которым принадлежат права на эти кинокартины, заявили, что команда кандидата в президенты не запрашивала разрешение на использование этих материалов.
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В миреТехнологииФранцияЛюк БессонYouTubeЭрик Земмур
 
 
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