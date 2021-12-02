https://ria.ru/20211202/foto-1761914107.html

Появилось фото мужчины, из-за которого оцепили здание ООН в Нью-Йорке

Появилось фото мужчины, из-за которого оцепили здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 02.12.2021

Появилось фото мужчины, из-за которого оцепили здание ООН в Нью-Йорке

Корреспонденту РИА Новости в Нью-Йорке удалось сфотографировать мужчину, из-за которого, предположительно, полиция оцепила здание штаб-квартиры ООН. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:44

2021-12-02T19:44

2021-12-02T19:50

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Корреспонденту РИА Новости в Нью-Йорке удалось сфотографировать мужчину, из-за которого, предположительно, полиция оцепила здание штаб-квартиры ООН.Ранее полиция Нью-Йорка получила сообщение о вооруженном огнестрельным оружием мужчине в районе, где находится штаб-квартира ООН. Зона у здания была оцеплена.Корреспонденту РИА Новости удалось сфотографировать белого мужчину, который держит руку с предметом, похожим на пистолет, у шеи. Вблизи нет полицейских, правоохранители пока не приближаются к нему.

https://ria.ru/20211022/oon-1755874378.html

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в мире, фото, сша, оон, нью-йорк (город)