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https://ria.ru/20211202/evrosoyuz-1761823994.html
Главы МИД ЕС 13 декабря обсудят ситуацию на Украине
Главы МИД ЕС 13 декабря обсудят ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.12.2021
Главы МИД ЕС 13 декабря обсудят ситуацию на Украине
Главы МИД ЕС на очередной встрече 13 декабря обсудят последнее развитие ситуации вокруг Украины, по итогам планируют сформулировать общую позицию, сообщил на... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:34
2021-12-02T16:26
в мире
украина
евросоюз
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Главы МИД ЕС на очередной встрече 13 декабря обсудят последнее развитие ситуации вокруг Украины, по итогам планируют сформулировать общую позицию, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано."Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече глав МИД ЕС (13 декабря – ред.)... После этой встречи мы объявим о нашем решении или нашем мнении по тому, как реагировать на возможную агрессию или вторжение", - сказал он.Стано также напомнил, что в отношении России в связи с ситуацией по Украине действуют санкции ЕС, которые периодически могут пересматриваться в зависимости от "поведения России"."Следующая возможность рассмотреть этот вопрос будет на очередной встрече министров иностранных дел", - сообщил он.
https://ria.ru/20211202/evrosoyuz-1761855973.html
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в мире, украина, евросоюз, брюссель
14:34 02.12.2021 (обновлено: 16:26 02.12.2021)
 
Главы МИД ЕС 13 декабря обсудят ситуацию на Украине

Главы МИД ЕС 13 декабря обсудят ситуацию на Украине и сформулируют общую позицию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Главы МИД ЕС на очередной встрече 13 декабря обсудят последнее развитие ситуации вокруг Украины, по итогам планируют сформулировать общую позицию, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
"Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече глав МИД ЕС (13 декабря – ред.)... После этой встречи мы объявим о нашем решении или нашем мнении по тому, как реагировать на возможную агрессию или вторжение", - сказал он.
Стано также напомнил, что в отношении России в связи с ситуацией по Украине действуют санкции ЕС, которые периодически могут пересматриваться в зависимости от "поведения России".
"Следующая возможность рассмотреть этот вопрос будет на очередной встрече министров иностранных дел", - сообщил он.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
16:18
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