https://ria.ru/20211202/ekaterina-1761740817.html

На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы

На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы - РИА Новости, 02.12.2021

На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы

Портрет императрицы Екатерины II кисти Дмитрия Левицкого и ее письмо графу Петру Румянцеву о необходимости вакцинации от оспы были проданы на торгах аукционного РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T02:17

2021-12-02T02:17

2021-12-02T10:17

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ЛОНДОН, 2 дек — РИА Новости. Портрет императрицы Екатерины II кисти Дмитрия Левицкого и ее письмо графу Петру Румянцеву о необходимости вакцинации от оспы были проданы на торгах аукционного британского дома MacDougall's в Лондоне за 951 тысячу фунтов стерлингов, следует из данных о результатах торгов.Письмо Екатерины II о прививании от оспы в Малороссии 1787 года и портрет императрицы были выставлены на продажу на аукционе MacDougall's единым лотом с эстимейтом 800 тысяч — 1,2 миллиона фунтов стерлингов.По итогам торгов, как следует из информации, опубликованной на сайте аукционного дома, лот ушел с молотка за 951 тысячу фунтов стерлингов.Уникальность названного письма заключается в том, что это первый известный исторический документ о первой в России кампании по вакцинации.В понедельник в Лондоне стартовал очередной сезон торгов предметами русского искусства. С 2011 года в Лондоне ежегодно весной и осенью проводится неделя российского искусства Russian Art Week, в этом же время аукционные дома Sotheby's, Christie's, MacDougall's и Bonhams проводят масштабные торги произведениями русского искусства.

https://radiosputnik.ria.ru/20200701/1573719734.html

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лондон, екатерина ii, sotheby's , macdougall's, россия, новости культуры