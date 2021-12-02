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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211202/ekaterina-1761740817.html
На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы - РИА Новости, 02.12.2021
На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
Портрет императрицы Екатерины II кисти Дмитрия Левицкого и ее письмо графу Петру Румянцеву о необходимости вакцинации от оспы были проданы на торгах аукционного РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T02:17
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лондон
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россия
культура
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ЛОНДОН, 2 дек — РИА Новости. Портрет императрицы Екатерины II кисти Дмитрия Левицкого и ее письмо графу Петру Румянцеву о необходимости вакцинации от оспы были проданы на торгах аукционного британского дома MacDougall's в Лондоне за 951 тысячу фунтов стерлингов, следует из данных о результатах торгов.Письмо Екатерины II о прививании от оспы в Малороссии 1787 года и портрет императрицы были выставлены на продажу на аукционе MacDougall's единым лотом с эстимейтом 800 тысяч — 1,2 миллиона фунтов стерлингов.По итогам торгов, как следует из информации, опубликованной на сайте аукционного дома, лот ушел с молотка за 951 тысячу фунтов стерлингов.Уникальность названного письма заключается в том, что это первый известный исторический документ о первой в России кампании по вакцинации.В понедельник в Лондоне стартовал очередной сезон торгов предметами русского искусства. С 2011 года в Лондоне ежегодно весной и осенью проводится неделя российского искусства Russian Art Week, в этом же время аукционные дома Sotheby's, Christie's, MacDougall's и Bonhams проводят масштабные торги произведениями русского искусства.
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лондон, екатерина ii, sotheby's , macdougall's, россия, новости культуры
02:17 02.12.2021 (обновлено: 10:17 02.12.2021)
 
На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы

Письмо Екатерины II о вакцинации от оспы и портрет продали на торгах за 951 тысячу фунтов

© Общественное достояниеЕкатерина II Алексеевна
Екатерина II Алексеевна
© Общественное достояние
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ЛОНДОН, 2 дек — РИА Новости. Портрет императрицы Екатерины II кисти Дмитрия Левицкого и ее письмо графу Петру Румянцеву о необходимости вакцинации от оспы были проданы на торгах аукционного британского дома MacDougall's в Лондоне за 951 тысячу фунтов стерлингов, следует из данных о результатах торгов.
Письмо Екатерины II о прививании от оспы в Малороссии 1787 года и портрет императрицы были выставлены на продажу на аукционе MacDougall's единым лотом с эстимейтом 800 тысяч — 1,2 миллиона фунтов стерлингов.
По итогам торгов, как следует из информации, опубликованной на сайте аукционного дома, лот ушел с молотка за 951 тысячу фунтов стерлингов.
Уникальность названного письма заключается в том, что это первый известный исторический документ о первой в России кампании по вакцинации.
В понедельник в Лондоне стартовал очередной сезон торгов предметами русского искусства. С 2011 года в Лондоне ежегодно весной и осенью проводится неделя российского искусства Russian Art Week, в этом же время аукционные дома Sotheby's, Christie's, MacDougall's и Bonhams проводят масштабные торги произведениями русского искусства.
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КультураЛондонЕкатерина IISotheby'sMacDougall'sРоссияНовости культуры
 
 
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