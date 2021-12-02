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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211202/drakula-1761625939.html
Николас Кейдж станет Дракулой в новой интерпретации романа Стокера
Николас Кейдж станет Дракулой в новой интерпретации романа Стокера - РИА Новости, 02.12.2021
Николас Кейдж станет Дракулой в новой интерпретации романа Стокера
Николас Кейдж сыграет Дракулу в фильме "Ренфилд" Криса МакКея, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T05:10
2021-12-02T05:10
культура
николас кейдж
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Николас Кейдж сыграет Дракулу в фильме "Ренфилд" Криса МакКея, сообщает The Hollywood Reporter. В основе ленты — культовый роман Брэма Стокера о румынском вампире. Главную роль исполнит Николас Холт — он воплотит образ Ренфилда, помощника графа-кровопийцы. В книге Стокера этот персонаж был второстепенным. Он был пациентом клиники для душевнобольных. Ел насекомых и верил, что это сделает его сильнее. Но поклонение вампиру не подарило ему бессмертия. Дракула его все-таки убил. Холт известен широкой аудитории по ролям в таких проектах, как "Безумный Макс: Дорога ярости", "Фаворитка", "Великая" и другим. Сюжет фильма МакКея держится в секрете, и пока не объявлялось, когда начнутся съемки. Известно, что проект описывается как комедийная приключенческая история.Николас Кейдж — лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус". Он известен по ролям в таких кинофильмах, как "Власть луны" (1987), "Семьянин" (2000), "Призрачный гонщик" (2007) и многих других.
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николас кейдж, новости культуры, кино и сериалы
05:10 02.12.2021
 
Николас Кейдж станет Дракулой в новой интерпретации романа Стокера

Николай Кейдж исполнит роль Дракулы в фильме "Ренфилд", основанном на романе Стокера

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканский актер Николас Кейдж во время пресс-конференции, посвященной выходу фильма "Крейсер"
Американский актер Николас Кейдж во время пресс-конференции, посвященной выходу фильма Крейсер - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Николас Кейдж сыграет Дракулу в фильме "Ренфилд" Криса МакКея, сообщает The Hollywood Reporter.
В основе ленты — культовый роман Брэма Стокера о румынском вампире. Главную роль исполнит Николас Холт — он воплотит образ Ренфилда, помощника графа-кровопийцы. В книге Стокера этот персонаж был второстепенным. Он был пациентом клиники для душевнобольных. Ел насекомых и верил, что это сделает его сильнее. Но поклонение вампиру не подарило ему бессмертия. Дракула его все-таки убил.
Холт известен широкой аудитории по ролям в таких проектах, как "Безумный Макс: Дорога ярости", "Фаворитка", "Великая" и другим.
Сюжет фильма МакКея держится в секрете, и пока не объявлялось, когда начнутся съемки. Известно, что проект описывается как комедийная приключенческая история.
Николас Кейдж — лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус". Он известен по ролям в таких кинофильмах, как "Власть луны" (1987), "Семьянин" (2000), "Призрачный гонщик" (2007) и многих других.
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