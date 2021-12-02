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Россияне поделились своими достижениями в 2021 году
Россияне поделились своими достижениями в 2021 году - РИА Новости, 02.12.2021
Россияне поделились своими достижениями в 2021 году
Уходящий, 2021 год, стал обычным для большинства россиян - а единственным неудобством стала пандемия, ответили более половины респондентов исследования,... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T06:22
2021-12-02T06:22
общество
исследование
москва
россия
работа.ру
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Уходящий, 2021 год, стал обычным для большинства россиян - а единственным неудобством стала пандемия, ответили более половины респондентов исследования, проведенного сервисом Работа.ру для РИА Новости.При этом 36% сказали, что уходящий год был тяжелым, и лишь 12% участников опроса заявили, что 2021 стал для них удачным. "А 34% респондентов отметили, что в этом году им удалось сменить работу, 21% - нашел подработку, 20% — совершили путешествие, 18% участников исследования рассказали, что им удалось найти новое хобби, еще 14% опрошенных начали делать накопления", - подсчитали авторы исследования.Кроме того, 11% респондентов отметили переезд в 2021 году, а 9% — получение новой профессии. 8% опрошенных начали заниматься спортом, а 7% — пошли на курсы повышения квалификации. По 6% участников исследования рассказали, что в 2021 году завели домашнее животное или пошли на образовательные курсы для смены профессии. По 4% отметили, что купили автомобиль или начали изучать иностранный язык, а по 3% — купили квартиру или вступили в брак.Что касается будущего, то треть респондентов (33%) считает, что 2022 год будет сложнее 2021 года, и только 5% отметили, что, по их мнению, грядущий год будет проще текущего, 11% участников исследования считают, что следующий год будет обычным, а 51% заявили, что загадывать пока рано.При этом в следующем году 42% опрошенных планируют сменить место работы, 39% — найти подработку, 37% респондентов рассказали, что начнут делать накопления, а 5% планируют открыть собственный бизнес."Результаты опроса показали, что 3% россиян в следующем году планируют стать родителями, 2% — заведут домашнее животное, 9% - займутся спортом. По 8% респондентов планируют переезд или найти новое хобби, по 7% — покупку машины или квартиры, а по 6% — изучение иностранного языка или свадьбу.В исследовании приняли участие более 5000 россиян из всех регионов России.
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общество, исследование, москва, россия, работа.ру
06:22 02.12.2021
 
Россияне поделились своими достижениями в 2021 году

Исследование Работы.ру выявило главные достижения россиян в 2021 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие фотографируются на Никольской улице в Москве после снегопада
Прохожие фотографируются на Никольской улице в Москве после снегопада - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Уходящий, 2021 год, стал обычным для большинства россиян - а единственным неудобством стала пандемия, ответили более половины респондентов исследования, проведенного сервисом Работа.ру для РИА Новости.
При этом 36% сказали, что уходящий год был тяжелым, и лишь 12% участников опроса заявили, что 2021 стал для них удачным. "А 34% респондентов отметили, что в этом году им удалось сменить работу, 21% - нашел подработку, 20% — совершили путешествие, 18% участников исследования рассказали, что им удалось найти новое хобби, еще 14% опрошенных начали делать накопления", - подсчитали авторы исследования.
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Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос
Кроме того, 11% респондентов отметили переезд в 2021 году, а 9% — получение новой профессии. 8% опрошенных начали заниматься спортом, а 7% — пошли на курсы повышения квалификации. По 6% участников исследования рассказали, что в 2021 году завели домашнее животное или пошли на образовательные курсы для смены профессии. По 4% отметили, что купили автомобиль или начали изучать иностранный язык, а по 3% — купили квартиру или вступили в брак.
Что касается будущего, то треть респондентов (33%) считает, что 2022 год будет сложнее 2021 года, и только 5% отметили, что, по их мнению, грядущий год будет проще текущего, 11% участников исследования считают, что следующий год будет обычным, а 51% заявили, что загадывать пока рано.
При этом в следующем году 42% опрошенных планируют сменить место работы, 39% — найти подработку, 37% респондентов рассказали, что начнут делать накопления, а 5% планируют открыть собственный бизнес.
"Результаты опроса показали, что 3% россиян в следующем году планируют стать родителями, 2% — заведут домашнее животное, 9% - займутся спортом. По 8% респондентов планируют переезд или найти новое хобби, по 7% — покупку машины или квартиры, а по 6% — изучение иностранного языка или свадьбу.
В исследовании приняли участие более 5000 россиян из всех регионов России.
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