https://ria.ru/20211202/dom-1761792458.html

Под Пермью козырек дома обрушился на работника, приехавшего его чинить

Под Пермью козырек дома обрушился на работника, приехавшего его чинить - РИА Новости, 02.12.2021

Под Пермью козырек дома обрушился на работника, приехавшего его чинить

Прокуратура начала проверку после обрушения в Пермском крае козырька многоквартирного дома на сотрудника управляющей компании, сообщает пресс-служба краевой... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:35

2021-12-02T12:35

2021-12-02T12:37

происшествия

пермский край

жилье

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg

ПЕРМЬ, 2 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после обрушения в Пермском крае козырька многоквартирного дома на сотрудника управляющей компании, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.Утром 2 декабря в пермском Гремячинске сотрудник управляющей компании приехал с рабочими к многоквартирному дому на улице Грибоедова, чтобы отремонтировать козырек. В итоге конструкция обрушилась на представителя УК.По данным ведомства, пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии с травмами нижних конечностей. "По данному факту прокуратурой города проводится проверка по вопросам исполнения трудового, градостроительного и жилищного законодательства", — сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20201120/shtukaturka-1585514747.html

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермский край, жилье, жкх