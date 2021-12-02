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Под Пермью козырек дома обрушился на работника, приехавшего его чинить
Под Пермью козырек дома обрушился на работника, приехавшего его чинить - РИА Новости, 02.12.2021
Под Пермью козырек дома обрушился на работника, приехавшего его чинить
Прокуратура начала проверку после обрушения в Пермском крае козырька многоквартирного дома на сотрудника управляющей компании, сообщает пресс-служба краевой... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:35
2021-12-02T12:35
2021-12-02T12:37
происшествия
пермский край
жилье
жкх
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ПЕРМЬ, 2 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после обрушения в Пермском крае козырька многоквартирного дома на сотрудника управляющей компании, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.Утром 2 декабря в пермском Гремячинске сотрудник управляющей компании приехал с рабочими к многоквартирному дому на улице Грибоедова, чтобы отремонтировать козырек. В итоге конструкция обрушилась на представителя УК.По данным ведомства, пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии с травмами нижних конечностей. "По данному факту прокуратурой города проводится проверка по вопросам исполнения трудового, градостроительного и жилищного законодательства", — сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20201120/shtukaturka-1585514747.html
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происшествия, пермский край, жилье, жкх
12:35 02.12.2021 (обновлено: 12:37 02.12.2021)
Под Пермью козырек дома обрушился на работника, приехавшего его чинить
В Пермском крае козырек дома обрушился на работника, приехавшего его чинить