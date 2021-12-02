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Более 1700 деревьев и кустарников высадили на проспектах на западе Москвы
Более 1700 деревьев и кустарников высадили на проспектах на западе Москвы - РИА Новости, 08.12.2021
Более 1700 деревьев и кустарников высадили на проспектах на западе Москвы
Более 1,7 тысячи деревьев высадили осенью на Ломоносовском и Мичуринском проспектах, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-02T08:15
2021-12-08T16:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
сергей мельников
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более 1,7 тысячи деревьев высадили осенью на Ломоносовском и Мичуринском проспектах, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.Отмечается, что при выборе деревьев и кустарников специалисты обращали внимание на их способность адаптироваться к сложным условиям города, а также на облик уличного пространства. Чтобы растения выглядели максимально привлекательно, учитывались такие особенности, как смена оттенков листьев и время цветения.Отмечается, что эти деревья легко приживаются, дают густую листву и они ветро- и морозоустойчивы. Также на двух проспектах высадили почти 320 декоративных яблонь кустовых и штамбовых форм. Их высота — три и четыре метра, а возраст — до 12 лет.По данным на сайте, растения выращивали в питомниках, где они прошли специальную подготовку к пересадке. Такая технология формирует и укрепляет корневую систему, что позволяет растению быстрее и легче адаптироваться к новым условиям.Добавляется, что для растений были заранее подготовлены посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем из керамзита. Деревья высаживали ночью, чтобы не доставлять неудобства горожанам.Уточняется, что за деревьями будет ухаживать подрядная организация. Если растения не приживутся, подрядчик заменит их за свой счет в рамках гарантийных обязательств.
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общество, москва, сергей мельников, городское хозяйство москвы
08:15 02.12.2021 (обновлено: 16:03 08.12.2021)
 

Более 1700 деревьев и кустарников высадили на проспектах на западе Москвы

© Фото : официальный сайт Мэра МосквыБолее 1,7 тыс деревьев высадили осенью на Ломоносовском и Мичуринском проспектах в Москве
Более 1,7 тыс деревьев высадили осенью на Ломоносовском и Мичуринском проспектах в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более 1,7 тысячи деревьев высадили осенью на Ломоносовском и Мичуринском проспектах, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.
"Участок Ломоносовского проспекта от Мосфильмовской улицы до улицы Вавилова и территорию Мичуринского проспекта от Ломоносовского проспекта до Никулинской улицы украсили 490 взрослых деревьев, а также почти 1300 кустарников", - приводятся слова Мельникова на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что при выборе деревьев и кустарников специалисты обращали внимание на их способность адаптироваться к сложным условиям города, а также на облик уличного пространства. Чтобы растения выглядели максимально привлекательно, учитывались такие особенности, как смена оттенков листьев и время цветения.
"Для таких крупных магистралей, как эти проспекты, в качестве основных пород были выбраны липы и декоративные яблони. Почти 160 лип сорта "паллида" высотой около семи метров украсили Ломоносовский и Мичуринский проспекты. Их возраст — 20 лет, а обхват стволов достигает 40–45 сантиметров", - сообщается на сайте.
Отмечается, что эти деревья легко приживаются, дают густую листву и они ветро- и морозоустойчивы. Также на двух проспектах высадили почти 320 декоративных яблонь кустовых и штамбовых форм. Их высота — три и четыре метра, а возраст — до 12 лет.
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По данным на сайте, растения выращивали в питомниках, где они прошли специальную подготовку к пересадке. Такая технология формирует и укрепляет корневую систему, что позволяет растению быстрее и легче адаптироваться к новым условиям.
"Помимо деревьев, Ломоносовский и Мичуринский проспекты украсили кустарники. Больше всего там появилось сирени разных сортов. Более 1040 кустов распустится уже будущей весной ... Кроме того, на Ломоносовском проспекте высадили еще более 220 кустов ирги "ламарка". Это красивый компактный кустарник высотой около двух метров", — приводятся слова Мельникова в сообщении.
Добавляется, что для растений были заранее подготовлены посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем из керамзита. Деревья высаживали ночью, чтобы не доставлять неудобства горожанам.
Уточняется, что за деревьями будет ухаживать подрядная организация. Если растения не приживутся, подрядчик заменит их за свой счет в рамках гарантийных обязательств.
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