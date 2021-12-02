https://ria.ru/20211202/derevya-1762775592.html

Более 1700 деревьев и кустарников высадили на проспектах на западе Москвы

Более 1700 деревьев и кустарников высадили на проспектах на западе Москвы - РИА Новости, 08.12.2021

Более 1700 деревьев и кустарников высадили на проспектах на западе Москвы

Более 1,7 тысячи деревьев высадили осенью на Ломоносовском и Мичуринском проспектах, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-02T08:15

2021-12-02T08:15

2021-12-08T16:03

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

сергей мельников

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762778043_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_610810a362ce57818dbbc01cea2ff347.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более 1,7 тысячи деревьев высадили осенью на Ломоносовском и Мичуринском проспектах, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.Отмечается, что при выборе деревьев и кустарников специалисты обращали внимание на их способность адаптироваться к сложным условиям города, а также на облик уличного пространства. Чтобы растения выглядели максимально привлекательно, учитывались такие особенности, как смена оттенков листьев и время цветения.Отмечается, что эти деревья легко приживаются, дают густую листву и они ветро- и морозоустойчивы. Также на двух проспектах высадили почти 320 декоративных яблонь кустовых и штамбовых форм. Их высота — три и четыре метра, а возраст — до 12 лет.По данным на сайте, растения выращивали в питомниках, где они прошли специальную подготовку к пересадке. Такая технология формирует и укрепляет корневую систему, что позволяет растению быстрее и легче адаптироваться к новым условиям.Добавляется, что для растений были заранее подготовлены посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем из керамзита. Деревья высаживали ночью, чтобы не доставлять неудобства горожанам.Уточняется, что за деревьями будет ухаживать подрядная организация. Если растения не приживутся, подрядчик заменит их за свой счет в рамках гарантийных обязательств.

https://ria.ru/20211201/moskva-1761679937.html

https://realty.ria.ru/20211115/moskva-1758791479.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, сергей мельников, городское хозяйство москвы