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Власти Пермского края опровергли сообщения о ликвидации девяти деревень
Власти Пермского края опровергли сообщения о ликвидации девяти деревень - РИА Новости, 02.12.2021
Власти Пермского края опровергли сообщения о ликвидации девяти деревень
Власти Пермского края опровергли информацию о решении ликвидировать нескольких деревень в Октябрьском округе, в которых проживают 19 человек, закон позволяет... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:47
2021-12-02T12:47
2021-12-02T12:47
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 2 дек - РИА Новости. Власти Пермского края опровергли информацию о решении ликвидировать нескольких деревень в Октябрьском округе, в которых проживают 19 человек, закон позволяет упразднять только те населенные пункты, в которых нет жителей, сообщили РИА Новости в министерстве территориального развития региона.Ранее в нескольких пермских СМИ появилась информация, что депутаты Октябрьского городского округа Пермского края приняли решение о ликвидации девяти деревень, признанных неперспективными. В некоторых из них зарегистрированы жители — всего 19 человек. Речь о населенных пунктах: Криулино, Харино, Тюйное Озеро, Ширяева, поселок Атерский, 4-е отделение, Васильевка, Ильинск и Уяс."О данной ситуации про упразднение населенных пунктов в Октябрьском городском округе нам ничего неизвестно. Упразднение населенных пунктов возможно только в случае, если законодательным собранием Пермского края будет принят соответствующий закон", — рассказали в министерстве.Собеседник агентства добавил, что по имеющейся в министерстве информации, с инициативой об упразднении населенных пунктов органы местного самоуправления Октябрьского городского округа в ЗС Пермского края не обращались.Представитель ведомства также подчеркнул, что по закону, возможно упразднение только тех населенных пунктов, в которых нет жителей и нет принадлежащих им на праве собственности жилых помещений и земельных участков, предоставленных для жилищного строительства.
https://ria.ru/20210715/pismo-1741351912.html
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происшествия, пермский край
Власти Пермского края опровергли сообщения о ликвидации девяти деревень
Власти Пермского края опровергли сообщения о ликвидации девяти деревень, где живут люди
ПЕРМЬ, 2 дек - РИА Новости.
Власти Пермского края
опровергли информацию о решении ликвидировать нескольких деревень в Октябрьском округе, в которых проживают 19 человек, закон позволяет упразднять только те населенные пункты, в которых нет жителей, сообщили РИА Новости в министерстве территориального развития региона.
Ранее в нескольких пермских СМИ появилась информация, что депутаты Октябрьского городского округа Пермского края приняли решение о ликвидации девяти деревень, признанных неперспективными. В некоторых из них зарегистрированы жители — всего 19 человек. Речь о населенных пунктах: Криулино, Харино, Тюйное Озеро, Ширяева, поселок Атерский, 4-е отделение, Васильевка, Ильинск и Уяс.
"О данной ситуации про упразднение населенных пунктов в Октябрьском городском округе нам ничего неизвестно. Упразднение населенных пунктов возможно только в случае, если законодательным собранием Пермского края будет принят соответствующий закон", — рассказали в министерстве.
Собеседник агентства добавил, что по имеющейся в министерстве информации, с инициативой об упразднении населенных пунктов органы местного самоуправления Октябрьского городского округа в ЗС Пермского края не обращались.
Представитель ведомства также подчеркнул, что по закону, возможно упразднение только тех населенных пунктов, в которых нет жителей и нет принадлежащих им на праве собственности жилых помещений и земельных участков, предоставленных для жилищного строительства.