https://ria.ru/20211202/chupriyan-1761930003.html
Врио главы МЧС рассказал о спасении из шахты в Кузбассе медика Заковряшина
Врио главы МЧС рассказал о спасении из шахты в Кузбассе медика Заковряшина - РИА Новости, 02.12.2021
Врио главы МЧС рассказал о спасении из шахты в Кузбассе медика Заковряшина
Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян рассказал, как на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области спасся медик Александр... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T22:03
2021-12-02T22:03
2021-12-02T23:44
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян рассказал, как на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области спасся медик Александр Заковряшин."Он (Заковряшин – ред.) продвигался самостоятельно, используя самоспасатели. По всей видимости, их там много оказалось… Он, как спасатели сказали, уперся уже в разработку, в стену, и без малейших сил вот так держался. И если бы туда в это время не опустились бы, то вряд ли мы бы его увидели", - сказал Чуприян в интервью RTVI.Изначально Заковряшин числился погибшим, он был уже посмертно награжден, однако спустя несколько часов стало известно, что его нашли живым. Сейчас его состояние стабильное.Врио главы МЧС подчеркнул, что считает случившееся чудом. "У меня одна версия: у спасателей повышенная мотивация к жизни, и не ради собственной жизни, а ради други своя", - отметил Чуприян.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
https://ria.ru/20211202/putin-1761880337.html
кемеровская область
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РИА Новости
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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
22:03 02.12.2021 (обновлено: 23:44 02.12.2021)
Врио главы МЧС рассказал о спасении из шахты в Кузбассе медика Заковряшина
Врио главы МЧС Чуприян рассказал о спасении из шахты в Кузбассе медика Заковряшина