https://ria.ru/20211202/charter-1761758782.html

В АТОР назвали город, заменивший для туристов из РФ закрытую Европу

В АТОР назвали город, заменивший для туристов из РФ закрытую Европу - РИА Новости, 02.12.2021

В АТОР назвали город, заменивший для туристов из РФ закрытую Европу

Число чартеров в Анталью в зимнем сезоне сокращено, зато Стамбул пользуется спросом, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:32

2021-12-02T16:32

2021-12-02T16:32

туризм

египет

стамбул

турция

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

анталья (провинция)

майя ломидзе

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Число чартеров в Анталью в зимнем сезоне сокращено, зато Стамбул пользуется спросом, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Этот город стал в этом году для россиян "заменой" экскурсионной Европе, которая по большей части остается для туристов из РФ закрытой", — считает Ломидзе.Скорее всего, говорит она, крупнейший турецкий мегаполис по объемам российского турпотока в декабре 2021 — марте 2022 года уверенно обгонит Анталью."Полетные чартерные программы в турецкую Анталью в зимнем сезоне 2021-2022 годов претерпели изменения по сравнению с 2020 и 2019 годами. Значительно сокращена перевозка из регионов. На это повлиял Египет, который изменил картину зимнего спроса и перетянул туристические потоки на себя", — рассказала Ломидзе.Она сообщила, что в конце ноября и до 26 декабря 2021 года полететь отдыхать в Анталью с туроператорами без пересадок теперь можно только из аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга. Хотя ранее — зимой 2020-2021 годов и до пандемии — из Екатеринбурга, Казани и ряда других городов, добавила глава АТОР.Руководитель ассоциации подчеркнула, что такой ситуации, когда практически весь декабрь нет ни одного рейса из регионов, не было давно. "Фактически ближайшие чартерные вылеты из регионов стартуют только 26-30 декабря — это "точечные" новогодние программы. После их окончания, 10-16 января, в зависимости от компании, ситуация лучше. Но все равно перевозки из регионов в Анталью в январе, феврале и марте меньше, чем в прошлые годы",— указала она.

https://ria.ru/20211125/egipet-1760589008.html

https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761752969.html

египет

стамбул

турция

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